¡Enhorabuena! Michelle Williams confirma su tercer embarazo y desvela el nombre su hijo dos años después de nacer

Michelle Williams y su marido, Thomas Kail, están de celebración puesto que van a ser padres de nuevo. La actriz, de 41 años, ha confirmado la noticia de su tercer embarazo y no ha demostrado la emoción que siente ante el bebé que está en camino, y que se espera que venga al mundo el próximo otoño, tal y como ha desvelado a la revista Variety. "Es una completa alegría", ha confesado pletórica la protagonista de El gran showman. Se trata del tercer hijo de la actriz, que es madre de Matilda, una niña de 16 años nacida de su relación con el fallecido actor Heath Ledger, que murió cuando la pequeña tenía solo tenía dos años. En junio de 2020, daba la bienvenida a Hart, su segundo hijo y el primero junto a su esposo actual, cuyo nombre ha desvelado casi dos años después de su nacimiento.

La actriz aparece en la portada de la citada revista con un vestido blanco donde ya se empieza a intuir sus curvas de embarazada, muy sonriente y con las manos rodeando la barriguita. Michelle se ha mostrado exultante con su buena nueva junto al director de Hamilton. "A lo largo de los años, te preguntas qué tienen reservado para ti y qué no tienen reservado para ti. Es emocionante descubrir que algo que sigues deseando puede volver a suceder. Soy consciente de mi buena fortuna y mi familia también", ha explicado la intérprete. Su segundo hijo llegó al mundo durante la pandemia y le hizo ver las cosas con perspectiva. "Fue un recordatorio de que la vida continúa. El mundo al que trajimos un bebé no es el mundo al que pensamos que traíamos un bebé, pero el niño lo ignora, experimenta la alegría absoluta del descubrimiento y la felicidad de un hogar lleno de amor", ha asegurado.

Ser madre también la ha hecho más comprometida con su trabajo como actriz y con mejorar el mundo que la rodea como defensora de la igualdad salarial y de las libertades reproductivas, temas sobre los que ha trabajado para crear conciencia en los últimos años."No hay nada que te comprometa con un mundo mejor que criar a un gran niño", ha explicado, antes de añadir: "Es el último acto creativo". Michelle ha hablado, además, sobre las alegrías de la maternidad. "Los momentos de mayor éxtasis en la vida y en el arte son los más trascendentes", ha contado. "Tener hijos es así. Combinas tu ADN con el de otra persona para crear una nueva vida", ha añadido la protagonista de Mi semana con Marilyn.

La protagonista de Dawson crece se enfrente a un ajetreado 2022, tiene prevista la promoción de Showing Up, su nueva película, pero ha reconocido que ha pensado tomarse un descanso en su carrera. "Creía que podría trabajar mientras estaba embarazada, pero estoy demasiado cansada", ha explicado. Michelle Williams también tiene pendiente The Fabelmans, el nuevo filme de Steven Spielberg donde el director explora una historia autobiográfica y la interprete se meterá en la piel de un personaje inspirado en su madre. Después no aceptará ningún proyecto hasta que nazca el bebé.

Michelle Williams y Thomas Kail, de 44 años, trabajaron juntos en la serie Fosse/Verdon, ficción en la que se conocieron y por la que la actriz se granjeó numerosos elogios, incluido un Globo de Oro en 2020. En su discurso de agradecimiento la intérprete, que estaba embarazada de su segundo bebé, tuvo unas bonitas palabras tanto para su chico como para a su hija. "Tommy, como todo lo demás en nuestra vida, comparto este premio contigo", dijo entonces. "Y Matilda, una cosa es ser completamente honesta como actriz, otra cosa es ser completamente honesta como ser humano. Y eso es quién eres y cómo vives, y me enseñas solo siendo tú", afirmó.

La actriz siempre se ha mostrado sincera sobre encontrar el amor tras la trágica la muerte de Heath Ledger. "Nunca renuncié al amor", dijo a la revista Vanity Fair en 2018. "Siempre le digo a Matilda: Tu papá me amaba antes de que nadie pensara que tenía talento, era bonita o tenía buena ropa". La actriz está orgullosa de la familia que ha formado junto a Thomas y que muy pronto se verá colmada de felicidad con la llegada de su nuevo hijo.