¡Sorpresa! Michelle Williams se compromete y está esperando un bebé

El año finaliza de una manera inmejorable para la actriz Michelle Williams que seguro que esta noche brindará por los emocionantes planes personales que la esperan en este 2020. Tal y como han informado People y E! News, la intérprete se ha comprometido con el director Thomas Kail, con quien además estaría esperando un bebé -boda y embarazo que algunas fuentes han confirmado a las citadas publicaciones-. Estos días se ha podido ver a la pareja caminando, cogidos de la mano, en Londres, y visitando la boutique infantil Seraphine, donde la artista compró varias prendas para bebé. La actriz, que está en la capital británica trabajando en la película Venom 2, ya es madre de una niña, Matilda, de 14 años, que nació de su unión con el fallecido Heath Ledger (el conocido actor murió en 2008).

Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó su relación, la pareja podría haberse conocido en el rodaje de Fosse/Verdon, proyecto dirigido por Kail y protagonizado por Williams, un papel por el que además Michelle ganó un Emmy como mejor actriz. A principios de 2019, se conoció la separación de la actriz y su marido, el músico Phil Elverum, menos de un año después de su boda, que fue una ceremonia privada e íntima. Entonces una fuente declaró a People, que la pareja había roto de manera “amistosa” y que seguían teniendo una relación cordial. Para Thomas será también su segunda boda, pues estuvo unido previamente a la actriz Angela Christian.

En 2018, en declaraciones a la revista Vanity Fair en las que hablaba de su relación con Elverum, la artista aseguraba que no había perdido la fe en el amor. “Siempre le digo a Matilda: ‘Tu padre me quería antes de que nadie pensara que tenía talento, que era guapa o vestía ropa bonita’. Nunca he hablado de mis relaciones, pero Phil no es cualquiera y por eso merece la pena. El modo en que me quiere es como quiero pasar el resto de mi vida” comentó. A la vista de las últimas informaciones, Michelle parece haber recuperado la ilusión y la felicidad tras su separación del músico indie.

