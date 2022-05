Carla Barber llora al hablar de los 'días emocionalmente duros' que está viviendo tras ser mamá

Desde que fue mamá, Carla Barber se encuentra en una montaña rusa de emociones. Así lo ha contado ella misma, asegurando que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida pero que también están siendo días duros. "Ahora mismo soy una bomba de sentimientos. Lloro de emoción y a veces de pena, según el momento. Todo está genial, pero han sido unos días de muchísima tensión y también de preocupaciones que, gracias a Dios, se han solventado", ha dicho la que fuera Miss España sin querer entrar en más detalles.

Tras dar a luz, la propia Carla explicó que no había sido un parto fácil y que su pequeño Bastian nació por cesárea porque "traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello". Finalmente todo fue bien y, por eso, ha dicho que estará eternamente agradecida al doctor Ignacio Palomo y a su equipo: "Gracias por hacer que todo saliera estupendamente (...) Gracias por conseguir que el pequeño pudiera estar sano y salvo a nuestro lado".

La exconcursante de Supervivientes ha contado que las primeras noches su bebé no pudo estar con ellos en la habitación del hospital, sin embargo, al irse para casa ya han podido dormir todos juntos. "Estoy muy sensible y con muchísima tensión acumulada por estos días en el hospital que han sido emocionalmente duros. Se me saltan las lágrimas con más facilidad que nunca, pero no estoy triste ni deprimida, todo lo contrario... Estoy FELIZ como nunca antes", ha reconocido la doctora especializada en medicina estética, anunciando que muy pronto hará un directo con sus seguidores para contarles con detalle cómo están siendo estos días.

Así es Bastian

La llegada del recién nacido ha llenado de alegría a toda la familia y han podido cogerle en brazos por primera vez. "Es un santo, bueno bueno... Hace las tomas cada tres horas y no llora nada", ha dicho Carla en otro vídeo. Además, ha contado que tiene los "ojos rasgaditos, almendrados y enormes". "Me miran y me derrito", ha confesado la orgullosa mamá, que por el momento no ha querido mostrar la carita de su niño. "Estamos supercontentos y superfelices", no deja de repetir emocionada.

Carla estuvo acompañada en el parto por su novio y también por su madre, Rosa, y su hermana Claudia, que es enfermera y ha contado cómo fue el momento tan especial que vivieron. "02.05.22, 13:42h Un ángel llegó a nuestras vidas. Poder ver cómo nacía y entregarle a mi hermana su primer hijo ha sido un regalo de la vida que jamas olvidaré. Desde el segundo uno de tu vida y para siempre, estaré a tu lado mi Bastian. Tu tía, que ya te adora", es el precioso mensaje que ha escrito la tía del recién nacido.

Una muy buena recuperación

Carla ha cumplido su deseo de ser madre junto a Joseph, el empresario farmacéutico de origen francés con el que sale desde el pasado verano. Ahora empieza una nueva vida para ellos pero, conociendo a la ex Miss España, no tardará en volver a sus rutinas diarias. Lo cierto es que se ha mantenido muy activa durante todo el embarazo, por eso, estaba deseando poder empezar a hacer algunos ejercicios muy suaves. "Ya han pasado casi 72 horas desde la cesárea. Es increíble la recuperación tan rápida que estamos teniendo. No tengo palabras que definan lo increíblemente bien que el Dr. Ignacio Palomo hizo su trabajo. Recuperación postquirúrgica óptima y viento en popa a toda vela", ha escrito.

Además, Carla ha contado que se encuentra "genial" y que está teniendo "una evolución increíble desde el primer día". "Aunque siempre he podido moverme bastante bien, por recomendación del doctor al día siguiente de la cirugía ya había que ponerse en pie y caminar bastante. Ya me puedo mover con soltura estando sentada, pero cuando estoy de pie me tengo que ir agarrando la tripa, por lo que cuando esté caminando es cuando me voy a poner la faja".

