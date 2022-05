Carla Barber cuenta que su hijo nació por cesárea: 'Traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello'

Carla Barber está viviendo, sin duda, uno de los momentos más bonitos de su vida. Este lunes, 2 de mayo, la que fuera Miss España se convirtió en mamá por primera vez y anunció el nacimiento de su hijo con este bonito mensaje: "Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros, Bienvenido Bastian". La doctora especializada en medicina estética ha cumplido su deseo de ser madre junto a Joseph, el empresario farmacéutico de origen francés con el que sale desde el pasado verano. Juntos están disfrutando al máximo de estos primeros días siendo uno más en la familia.

Desde el Hospital San Francisco de Asís donde dio a luz, Carla ha estado publicando las primeras fotos de su bebé y, además, ha contado algunos detalles de cómo fue el parto. "Nuestro pequeño llegó al mundo por cesárea, traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello", ha confesado la doctora, quien ha querido mostrar su agradecimiento al doctor Ignacio Palomo por hacer que "todo saliera estupendamente". "Gracias infitinas y eternas. Gracias por conseguir que el pequeño pudiera estar sano y salvo a nuestro lado", es otro de los mensajes que ha compartido con sus seguidores.

Carla ha contado que su hijo pesó 2.850 gramos y midió 51 centímetros. "Sentirle, escucharle y verle nada más salir fue una sensación indescriptible que jamás olvidaré. Tenerle entre mis brazos el mayor de los regalos y contar con mi enfermera @clau_gbarber en el momento más importante de mi vida, la mayor de las suertes", ha dicho mencionando a su hermana Claudia (con la que posa en la imagen), que es enfermera y estuvo presente durante el parto. "Todo va viento en popa, nuestro guerrero está estupendamente. Queremos agradecer de corazón al equipo profesional y humano del @hospitalsanfranciscodeasis cómo nos han cuidado cada segundo, especialmente al servicio de Neonatologia. Podremos irnos a casa muy pronto. Gracias por vuestros mensajes llenos de amor y cariño", concluye.

La recién estrenada mamá ya ha podido disfrutar de sus primeros caprichos, como una buena ración de jamón ibérico o un plato de anchoas con tomate y aceite de oliva. Carla está feliz aunque asegura que "no he dormido práticamente nada y estoy algo dolorida". "Estamos bien. La cesárea es bastante molesta y dolorosa, pero me estoy recuperando rápidamente y sin problema. Nuestro príncipe lo está haciendo también genial. Come estupendamente ¡y tiene mucha fuerza! Es buenísimo y, de momento, no llora prácticamente nada", ha contado a sus fans.

La alegría de la familia

Además de su novio y su hermana, en el parto también estuvo Rosa, la madre de Carla, quien no pudo evitar la emoción al poder acompañarla en este momento único en la vida. "02.05.22, 13:42h Un ángel llegó a nuestras vidas. Poder ver cómo nacía y entregarle a mi hermana su primer hijo ha sido un regalo de la vida que jamas olvidaré. Desde el segundo uno de tu vida y para siempre, estaré a tu lado mi Bastian. Tu tía, que ya te adora", es el precioso mensaje que ha escrito la tía del recién nacido. "Te queremos con todo nuestro. Siempre junt@s mi gordita", le ha respondido Carla.

