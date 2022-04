Lourdes Montes, Norma Duval y Anna Ferrer Padilla se dan cita en la fiesta de la primavera

Noche única la que se vivió este miércoles en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid gracias a la fiesta de la primavera de Anne Möller y ¡HOLA! Ni la lluvia ni las bajada de temperaturas en la capital empañaron esta gran celebración que congregó a más de un centenar de invitados. Todos llegaron dispuestos a disfrutar de una cita memorable, llena de sorpresas, anécdotas, deseados reencuentros, belleza y mucha diversión, como así fue. Entre los más de cien asistentes que apoyaron la velada se encontraban Chenoa y Elena Tablada, que han coincidido por primera vez, Norma Duval con sus sobrinas, Lulu Figueroa Domecq, Lourdes Montes, Ágatha Ruiz de la Prada, Anna Ferrer Padilla, Astrid Klisans o Tomás Páramo.

Anna, la hija de Paz Padilla, reaparecía en público tras anunciar horas antes su ruptura con Iván Martín después de tres años de felicidad. "Estamos bien y tranquilos porque estamos haciendo lo correcto y siempre vamos a estar el uno para el otro. Ahora mismo lo que más me apetece es volcarme en mis amigos, en mi familia, en el trabajo...", explicaba la influencer. También del fin de su historia de amor con Matthias Kühn se pronunciaba Norma Duval asegurando que entre ambos sigue existiendo muy buena relación.

"Más amor, please", es la frase que se podía leer en el bolso de Chenoa, quien ultima los preparativos de su enlace con Miguel Sánchez Encinas después de posponerlo en dos ocasiones. Sobre la lista de asistentes, la cantante explicaba que será más reducida que lo previsto inicialmente pero que hará otros eventos para poder celebrar su matrimonio con todos sus familiares, amigos y compañeros. También contando los días está Carla Barber, que está embarazada de 39 semanas y muy pronto podrá tener a su bebé en brazos. "Estoy deseando conocerle", reconocía la cirujana.

Tras pasar por el photocall, los invitados accedieron a uno de los salones del hotel en el que se celebró un cóctel amenizado por la DJ Claudia León, quien forma tándem personal y profesional con Magali Dalix, preparadora física de Operación Triunfo. Durante esta primera parte, María Palacios se subió al escenario para presentar el evento y celebrar "la belleza, la luz y lo natural para dar la bienvenida a nuestra estación favorita del año". También intervinieron el CEO de Anne Möller, Lluis Plà, y la embajadora de la firma, Inma Cuesta. "Lo que más me llamó la atención fue su leitmotiv. El tiempo pasa y se refleja en la piel, pero eso es importante porque significa que has vivido. La mujer que hoy soy tiene que ver con todo lo que he vivido", decía la ganadora de dos premios de la Unión de Actores, dos Fotogramas de Plata y dos Feroz antes de proyectarse el spot que protagoniza.

Para cenar, todos los invitados se dispusieron en mesas redondas de diez personas que, gracias a la cuidada decoración floral de Aquilea parecían formar parte de un jardín encantado. Degustaron como primero gazpacho de frutos rojos con huevas de pez volador mientras que de segundo se sirvió hojaldre crujiente con láminas de roastbeef de ternera en salsa y ajo negro. El postre era espuma de chocolates con helados de vainilla y tejas de cacao. Y fue precisamente mientras degustaban el suculento dulce cuando la música se convirtió en la otra protagonista.

Picoco’s Band, grupo de pop-rock que tiene como vocalista a David Ascanio, fue el encargado de poner el toque más desenfadado gracias a su conocido repertorio de canciones, que animó la velada hasta pasada la medianoche. El artista canario, que está casado con la modelo Laura Sánchez, se bajó varias veces del escenario para pasear por las mesas y animar a los asistentes a salir a bailar. ¡Y lo consiguió! Ágatha Ruiz de la Prada, acompañada de José Manuel Díaz-Patón, no paró de moverse al ritmo de la música. También Norma Duval tarareaba "cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí" mientras se levantaba para bailar con el cantante y después formó parte de un animado grupo junto a Lourdes Montes, Cristina Reyes, Silvia Marty, Esther Doña y Santiago Pedraz.

