Las preciosas palabras de Malú a Sara Carbonero: ‘Creas magia, amiga’

Contando los días para el comienzo de su nueva gira, Malú está viviendo un momento especialmente emocionante. Tras cuatro años sin pisar la carretera, la cantante volverá el próximo 12 de mayo a subirse al escenario con su último disco Mil batallas. Es su primera gira tras la maternidad, lo tiene ya todo organizado para poder separarse unos días de su pequeña Lucía, que está a punto de cumplir dos años. Inmersa estos días en la promoción de su disco y con 40 años recién cumplidos, la artista ha dejado ver una imagen nueva, mucho más relajada, distendida y natural de ella misma, se ha dejado llevar en cada una de sus entrevistas descubriéndonos los grandes cambios que se han producido en ella en estos cuatro años en los que la vida le ha puesto freno, primero con una lesión de tobillo que le obligó a cancelar su anterior gira, después la pandemia y finalmente un bebé. Malú ya no ve la vida de la misma manera.

La cantante ha querido dar las gracias a Sara Carbonero y es que la periodista ha tenido mucho que ver a la hora de ayudar a la cantante a sentirse cómoda, dejarse llevar y disfrutar de las entrevistas. Tras visitar Las tres puertas y El hormiguero, estuvo charlando con Sara Carbonero en su programa de radio Qué siga el baile y allí se entregó también a corazón abierto. “Por tu cariño siempre!!! Me encantó compartir ese ratito a tu lado haciéndome sentir como en casa… creas magia amiga!!! Ganas de seguir compartiendo a tu lado” le dice hoy la cantante a la ex mujer de Iker Casillas, dándole las gracias desde su perfil público con una bonita foto de las dos muy cómplices.

Sara supo crear aquel día en el estudio de radio el clima perfecto para una charla sincera y llena de calor en la que Malú pudo explicar su cambio: “Creo que soy muy fuerte y a la vez soy muy débil. Soy capaz de tirar hacia adelante incluso cuando más terror tengo, pero por otro lado también soy muy vulnerable. Ese lado nunca lo he dejado salir y ahora es cuando me da igual que se vea. El plan de evacuación para tus miedos eres siempre tú mismo”. La periodista también la colmó de halagos: “Regresar con todas las ganas e incluso ahora disfrutar las entrevistas. Gracias, querida por una charla tan sincera y por tu calor. Que vivan las mujeres que se dicen cosas bonitas” y hoy le ha devuelto el agradecimiento contestando a sus palabras: “Gracias a ti, preciosa. Por tu generosidad y esa energía tan bonita. Te mereces todo lo bueno. Seguiremos compartiendo”, corroborándonos a todos que entre ambas ha surgido una bonita amistad.

El 6 de junio de 2020 la cantante dio la bienvenida a su primera hija, fruto de su relación con Albert Rivera. Según confiesa ahora, la maternidad ha supuesto un antes y un después en su vida y por ende en su carrera. Y aunque siempre decidida a llevar su vida privada con la mayor discreción posible, no puede evitar confesarlo: “A mí se me quita la tontería de un plumazo cuando nace mi hija. Tú ya dejas de ser el centro del universo, ya es otro ser humano y ya no hay nada más. Hay un abismo hasta lo siguiente, que eres tú. Hay un 80% de tontería que se te quita de un plumazo”, así se lo dijo a María Casado cuando visitó Las tres puertas.

