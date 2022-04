Lidia Torrent muestra emocionada sus primeras curvas premamá

Es la viva imagen de la felicidad. Desde que anunció que está embarazada, Lidia Torrent no ha podido borrar la sonrisa de su rostro y está muy emocionada de saber que va a ampliar la familia junto a su novio, el modelo e influencer Jaime Astrain. La pareja anunció hace unos días que están esperando una niña y, además, ya han elegido el nombre. La camarera de First Dates ha elegido uno que tiene mucho significado para ella, y es que la pequeña se va a llamar Elsa, como su abuela. "De verdad que es porque nos gusta", dijo Lidia a Carlos Sobera en su programa, asegurando que no solo han decidido llamarla así por Elsa Anka.

La comunicadora catalana, de 28 años, ha confesado que está muy feliz con su embarazo y este fin de semana lo ha demostrado compartiendo con sus seguidores estas imágenes en las que aparece presumiendo de sus primeras curvas premamá. "Buenas noches", ha escrito junto a un icono de una luna y otro de un pollito saliendo de su cascarón. La presentadora del espacio Secret Story: última hora ha enseñado su tripita haciéndose un selfie frente al espejo, en vaqueros y con una camiseta de color gris.

Sin duda, se trata de una imagen muy especial para ella, ya que poco a poco está viendo cómo crece su barriga. La llegada de este bebé a la familia ha llenado de felicidad a la pareja, tal y como anunciaron el pasado 29 de marzo. "Bebé a bordo", fue el mensaje que publicaron junto a unas fotos muy bonitas en las que aparecían abrazados mostrando varias ecografías. Lidia y Jaime comenzaron su relación en el verano de 2019 y su noviazgo no ha hecho más que afianzarse con el paso del tiempo.

Una abuela feliz

Tras anunciar su embarazo, la pareja ha recibido un sinfín de mensajes de cariño, aunque podría decirse que la que está más emocionada es la propia Elsa Anka. "No podía parar de llorar yo en ese momento... Feliz. Os quiero infinito", escribió la popular presentadora de televisión en el vídeo con el que desvelaron que era una niña. Elsa, que recientemente anunció su compromiso con el financiero Víctor Prat-Heimerl, recordó hace unos días cómo vivió el nacimiento de Lidia contando que: "Llegó con bastante retraso el día 16, entrando en la semana 42, haciéndonos inmensamente felices". Además, Elsa quiso hacer una reflexión, asegurando que en su época no estaba bien visto ver una imagen de una mujer mostrando su embarazo. "Por aquel entonces (parece que hable de otro siglo, y es verdad) estas fotos no se hacían para mostrarlas y compartirlas por las redes (obvio) porque, para empezar, muchas de las que me seguís ya sabéis que no existían (...) Y me daba reparo por eso, porque no era ni tan normal ni tan natural mostrarlo", confesó. "Me alegro de que hoy en día sea algo bello y natural. ¿Cómo es posible que haya pasado así de rápido el tiempo? Hoy es ella", escribió haciendo referencia a su hija.

