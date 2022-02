Conoce a Miquel Torrent, el hijo universitario de Elsa Anka que ya tiene 21 años

Elsa Anka se desvive por sus dos hijos, Lidia y Miquel Torrent, nacidos durante su relación con Miquel Torrent, de quien se separó en 2002 tras diez años juntos. Lidia se ha convertido en una de las presentadoras del momento y Miquel, a sus 21 años, en un joven universitario muy atractivo. La presentadora presume de ellos siempre que puede y en esta ocasión ha cedidido todo el protagonismo a su hijo. Ha compartido tres fotos junto a él y la complicidad entre ellos salta a la vista. Los seguidores de Elsa se han sorprendido al ver lo mucho que ha crecido Miquel y algunos han bromeado diciendo que parecían novios. "Tienes unos hijos tan espectaculares como tú", ha escrito uno de sus fans. "Cómo se parece a ti", ha comentado otro. "Qué mayor y qué guapo", ha añadido un tercero.

Lidia Torrent tampoco se ha podido resistir y ha comentado la foto lanzando un piropo a su hermano. "El más guapo", ha asegurado. La presentadora, que ha pasado de First Dates a Secret Story, adora a Miquel, con quien intenta pasar el mayor tiempo posible. Suelen irse juntos de vacaciones y hace unos años viajaron a África con su madre y a día de hoy ambos recuerdan aquella experiencia con mucho cariño. "Lugares que te eligen, personas que quedan en uno y vivencias que te cambian. Viviréis por siempre en mi corazón", publicó Miquel junto a esta foto.

El joven, que guarda un gran parecido con su hermana Lidia, es un apasionado del surf, del golf y del fútbol. Además, toca la guitarra y es un gran amante del motor, pues una de sus aficiones es conducir, tanto motos como coches. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2012, Elsa habló así de su hijo. "Ahora dice que quiere ser economista, pero lleva un 'clown' maravilloso dentro. Es increíble. Además, es extremadamente responsable y sensible", declaró. El joven, por ahora, parece que no ha seguido la estela de su madre y su hermana y vive centrado en sus estudios en la Universitat de Barcelona.

Elsa Anka, de 56 años, disfruta del gran momento que viven sus dos hijos. "Me costó mucho sacar a mis hijos adelante. He llorado muchas veces, pero seguramente como muchas otras mujeres que, por diferentes razones, han tenido que hacerlo solas", dijo en ¡HOLA! al recordar su difícil separación de Miquel Torrent. Ahora que sus hijos son más mayores, la presentadora disfruta de una etapa sentimental preciosa. A finales de año se comprometió con el financiero Víctor Prat-Heimerl, su pareja desde hace más de dos años, y la noticia fue una gran noticia para toda la familia. "Me eché a llorar cuando me lo dijo. La veo muy contenta y adoro a la persona con la que se va a casar, Víctor. Hemos creado un núcleo familiar maravilloso con él y sus hijos", declaró Lidia Torrent en ¡HOLA!.

