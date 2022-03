Enamorados y con estilismos a juego, Lidia Torrent y Jaime Astrain anuncian que serán padres

Lidia Torrent y Jaime Astrain han dado la feliz noticia de que están esperando su primer hijo, y lo han hecho con una preciosa imagen en la que posan con las imágenes de una de las ecografías. "Bebé a bordo", han escrito en su anuncio, y en las imágenes aparecen enamorados y sonrientes, luciendo incluso estilismos matching con camisa y pantalones vaqueros. La pareja, que comenzó su relación en 2019, ha recibido las felicitaciones de multitud de rostros conocidos, como Miguel Ángel Miñoz, Toñi Moreno, Ana Peleteiro o Erea Louro. "¿Podríamos estar hablando del bebé más guapo del planeta? Enhorabuena parejón", ha respondido Beatriz Solano, periodista de Antena 3.

La hija de Elsa Anka, de 28 años, está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales: además de continuar su trabajo en First Dates y participar también en la edición crucero del programa, en esta temporada ha presentado los adelantos de Secret Story, sustituyendo un trabajo que en otras ediciones ha hecho Lara Álvarez, aunque ella misma contaba a ¡HOLA! que esto se traducía en días en los que pasaba 14 horas fuera de casa. Su fichaje se produjo después de algunas apariciones en otros realities de la cadena y ha demostrado en estos meses que sabe desenvolverse con soltura cuando ella es la única que está ante la cámara. Lidia ha seguido además ejerciendo como modelo e influencer y viajando con su chico, con el que estuvo hace poco en las Maldivas.

Por su parte, Jaime Astrain continúa colaborando en El Chiriginguito de Jugones, además de trabajar como modelo y ejercer como influencer. En ocasiones también ha demostrado sus dotes como presentador de eventos en directo, como el fue el caso de un evento benéfico de la fundación El sueño de Vicky, en donde ejerció como maestro de ceremonias junto a su chica.

¡HOLA! comunicó en primicia la relación de Lidia y Jaime en el verano de 2019, cuando hacía dos meses que había roto con su compañero de First Dates, el argentino Matías Roure. Entonces estaban conociéndose, pero fueron vistos en actitud cariñosa durante la gala de los Premios Número 1 de Cadena 100, y fue cuestión de semanas que hicieran oficial su romance, dejando claro que lo suyo iba en serio. Desde entonces su noviazgo no ha hecho más que afianzarse y ya ha habido en otras ocasiones rumores de embarazo, por lo que es una ilusión para sus seguidores que finalmente llegue la noticia de que serán padres por primera vez.

Las buenas noticias no vienen solas

La noticia del bebé llega poco después de que Elsa Anka haya anunciado su compromiso con el financiero Víctor Prat-Heimerl, por lo que la familia está atravesando una etapa muy dulce. "Me dijo: 'Lidia, que me caso', y yo que soy una sensiblona empedernida empiezo a llorar como si me hubieran pedido matrimonio. Me alegro muchísimo, pero para mí es un acontecimiento", ha contado recientemente Lidia, orgullosa de su madre y con una enorme con una sonrisa, como es habitual en ella. A la presentadora de Secret Story no se le había pasado por la cabeza volver a ver a su madre vestida de blanco: "Yo no pensaba volver a verla pasar por el altar. Tenía dos años cuando se casó con mi padre, lo viví pero no me acuerdo de nada. Y esto me hace mucha ilusión", ha admitido.

