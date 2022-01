Lidia Torrent confiesa cuál fue su reacción cuando su madre, Elsa Anka, le dijo que se casaba

Lidia Torrent está viviendo una de sus mejores etapas, tanto en lo profesional como en lo personal. La 'camarera' de First Dates tiene muchas “ganas” de seguir aprendiendo y trabajando en el ámbito de la comunicación, y continua muy enamorada y disfrutando de cada momento con su novio Jaime Astrain, con el que mantiene una relación desde hace más de dos años. Pero no solo a ella le sonríe la vida, sino también a su madre, Elsa Anka, lo que supone una doble alegría para Lidia. El pasado mes de octubre, la presentadora de 55 años comunicó muy ilusionada que iba a casarse con el financiero Víctor Prat-Heimerl, al que definió como el amor de su vida.

VER GALERÍA

Jaime Astrain, rendido a Elsa Anka, su 'suegra': 'Es supercercana y con un sentido del humor bestial'

Desde que la modelo anunciase su boda, Lidia se ha contagiado de esa felicidad y así lo ha querido transmitir: “Me dijo: 'Lidia, que me caso', y yo que soy una sensiblona empedernida empiezo a llorar como si me hubieran pedido matrimonio. Me alegro muchísimo, pero para mí es un acontecimiento”, ha contado con una sonrisa. Es más, a la colaboradora no se le había pasado por la cabeza volver a ver a su madre vestida de blanco: “Yo no pensaba volver a verla pasar por el altar. Tenía dos años cuando se casó con mi padre, lo viví pero no me acuerdo de nada. Y esto me hace mucha ilusión”. Además, Lidia ha querido comentar cómo es el futuro marido de su madre y de lo feliz que es por que haya aparecido en sus vidas: “Él es un tío maravilloso, que la cuida. Se cuidan los dos. Se quieren. Es una persona que me alegro mucho que haya entrado en su vida y en la mía y en la de mi hermano”.

VER GALERÍA

Lidia Torrent y Jaime Astrain, más enamorados que nunca en su segundo aniversario

En su día Elsa Anka no dio ninguna fecha de boda y, por el momento, Lidia Torrent tampoco tiene claro de cuándo será: “Supongo que es al año que viene. A mí que me avise que me tengo que coger vestido”, ha dicho entre risas. “Espero que en cuanto haya más información me la hagan saber”, ha dicho la hija de la modelo. Al ser preguntada por el mítico refrán ‘de una boda, sale otra boda’, Lidia ha intentado desviar la atención sobre ella misma riendo y diciendo “a mí no me mires”, pero ha afirmado que el dicho se había cumplido porque “se conocieron en una boda y ahora otra boda. A ver qué boda sale de la suya”, ha comentado, asegurando que no será ella la próxima novia.

Lidia Torrent y su novio, Jaime Astrain, sufren un diluvio en su viaje por Indonesia

VER GALERÍA

Lidia Torrent y Jaime Astrain

Desde que empezase a salir con Jaime Astrain hace más de dos años, tras el anuncio en primicia de ¡HOLA!, la pareja siempre ha llevado su relación de forma discreta y alejada del foco mediático. Por ello, cuando aparece en escena es inevitable preguntarle sobre su noviazgo, dejando claro que no se plantea dar un paso más con Jaime: “Es algo que no tenemos en mente, ni siquiera lo hemos hablado. Estamos viviendo los dos nuestra vida, nuestra profesión, nuestro amor, pero con mucha calma, mucha tranquilidad y sin prisa, sin proyección a corto plazo de nada en particular”. Lo que sí ha asegurado es lo “feliz” y “tranquila” que está con esta relación.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.