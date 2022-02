¡De tal palo tal astilla! Lidia Torrent muestra a las tres generaciones de mujeres de su familia

Lidia Torrent está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. La comunicadora está compaginando su vida amorosa -con el exfutbolista Jaime Astrain-, con las grabaciones de First Dates y el trabajo como presentadora en Secret Story -equipo al que se incorporó hace poco más de un mes-. Pero Lidia también saca tiempo para disfrutar de los momentos con su familia, concretamente con las dos mujeres de su vida: su madre Elsa Anka y su abuela. El domingo suele ser el día de lo más familiar y, por ello, la novia de Jaime ha aprovechado para estar con dos de sus amores.

La presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores un instante muy entrañable con su familia. Dentro de un ascensor y posando para la foto, así se encontraban en la tierna instantánea Elsa Anka, Lidia Torrent y la abuela de la protagonista. Como de tres gotas de agua se tratasen, madre, hija y abuela tienen ciertos parecidos en el aspecto físico, ¡pura genética! Adornada la fotografía con un corazón rojo y las letras de "FAM", la comunicadora ha mostrado las tres generaciones de mujeres de la familia y lo bien que se conservan en sus respectivas edades. Cabe destacar que tanto Elsa como Lidia son dos personas que se cuidan mucho. De hecho, en una entrevista a ¡HOLA! hace una semana, la presentadora destacaba cómo su madre mantenía esa apariencia con cincuenta y seis años: "Mi madre ha hecho un pacto con el diablo (ríe). En realidad, lo suyo es absoluta constancia y rutina. Desde muy joven, el deporte y la alimentación forman parte de su vida", señalaba.

Precisamente en esa entrevista, Lidia Torrent dedicaba unas emotivas palabras hacia Elsa Anka, la cual acaba de anunciar su compromiso con el financiero Víctor Prat-Heimerl: "Me siento muy afortunada de tenerla como madre. Es una mujer empática, sensible, buena y, sobre todo, muy luchadora. La admiro como mujer y como profesional". Por su parte, Lidia no hace otra cosa que seguir los pasos de su madre y el pasado mes de enero se anunciaba que iba a ser la presentadora de Secret Story, sustituyendo así a Lara Álvarez en la última hora del formato y dando un paso más en su carrera televisiva: "First Dates se graba todos los días y las conexiones de Secret Story también se hicieron todos los días durante dos semanas. Estaba fuera de casa catorce horas al día. Pero te aseguro que lo de ‘sarna con gusto no pica’ es así. Como tenía esa adrenalina de un nuevo proyecto, la cafeína me la daba la ilusión", confesaba la catalana a ¡HOLA!

En el apartado amoroso, Lidia Torrent se encuentra feliz viviendo con Jaime Astrain. Desde que comenzara su relación en 2019, el exfutbolista ha encajado a la perfección dentro de la familia de la presentadora. Muestra de ello ha sido el vídeo que ha publicado Elsa Anka en su perfil, en el que aparecía su hijo Miquel Torrent y Jaime, así como Lidia de fondo. El modelo está completamente integrado y desde que empezaron a salir no se separan el uno del otro. Es más, él intenta acompañar a la presentadora a los eventos familiares cada vez que se reúnen.

