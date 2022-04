Pepe Navarro estalla tras las últimas declaraciones de Ivonne Reyes

El conflicto entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no parece tener fin. La polémica que persigue al presentador sobre la paternidad de Alejandro Reyes continúa sobre la mesa. Si hace menos de un mes la venezolana respondía a las últimas declaraciones que del comunicador, ahora ha vuelto a hablar sobre este asunto que les enfrenta. Sin embargo, después de que la empresaria tomase la palabra,asegurando que "aún queda un juicio pendiente", Pepe Navarro ha entrado por teléfono de forma inesperada en Viva la vida para arremeter con descalificativos contra Ivonne Reyes y otra de las mujeres que estuvo en su vida, que no hacía mucho se había sentado en un plató a hablar, su ex Vanessa Martín (no confundir con la cantante del mismo nombre y apellido).

"Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos lo que es verdad", estallaba Pepe Navarro ante la incredulidad de Ivonne Reyes y los presentes en el plató de televisión. Sin dejar hablar a nadie, el presentador ha continuado con su discurso reiterando que todo lo que hablan, tanto Ivonne como Vanessa, eran "mentiras". En un momento dado se ha dirigido a la actriz directamente con unas tremendas declaraciones: "Eres una sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas", le reprochaba.

"Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Va a tener que hablar de ello delante de un juez y contarle todo. Es muy grave", continuaba Pepe Navarro, mientras Ivonne Reyes se deshacía en aspavientos y muecas desde la sala VIP. "Ivonne se alía con la otra sinvergüenza, que se llama Vanessa, que miente permanentemente. Es mentira todo lo que dice. Hay una sentencia en la que se demuestra que todo lo que dice es mentira. Ya está bien de farsa", seguía diciendo el comunicador, hasta que la dirección del programa ha decidido cortar la llamada. Tras las duras declaraciones del presentador, ha sido Ivonne Reyes la que ha tomado la palabra de nuevo para contestar con rotundidad: "Se retrata él solito. Una vez más demuestra el tipo de persona que es. Cómo se defiende, lo caballero, la elegancia y lo profesional que es...", decía la empresaria, añadiendo que "ese gran hombre que tiene dos demandas; una sentencia firme por ser padre de nuestro hijo y otra por faltar a Vanessa Martín".

Después de la inesperada conexión telefónica, Emma García ha retomado la entrevista a Ivonne Reyes para que pudiese expresarse. La venezolana ha asegurado no querer dar una cuarta oportunidad para que Pepe Navarro se haga las pruebas de paternidad: "Yo de este hombre (Pepe Navarro) no me fio absolutamente nada. No sé de lo que es capaz", desconfiaba la protagonista. "Lo que han visto antes yo lo llevo viendo toda la vida, el tono en el que habla y cómo habla...", ha criticado Ivonne. "Este hombre no dudaría en manipular las pruebas, pero es que a parte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas", comentaba la invitada, añadiendo que Alejandro no tenía "dudas" de quién era el padre y ella tampoco. "Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo, Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado. Mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta", respondía de forma contundente Ivonne Reyes.

