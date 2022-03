Tenso enfrentamiento en directo entre Ivonne Reyes y Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro

Cuatro meses después de que Pepe Navarro hablase sobre la paternidad de Alejandro Reyes, Ivonne Reyes ha respondido a todas las cuestiones relacionadas con la paternidad de su hijo Alejandro. Según ella, el presentador no dijo la verdad en ningún momento y está dispuesta a demostrarlo, pero el momento más tenso del programa llegaba cuando ha entrado en directo por teléfono Eva Zaldívar, exmujer del periodista, para desmontar las palabras de Ivonne Reyes en Sábado Deluxe.

VER GALERÍA

Ivonne Reyes responde a Pepe Navarro: 'En la intimidad hemos hablado de nuestro hijo y eso él lo sabe'

Ivonne Reyes no podía ocultar su sorpresa al saber que Eva Zaldívar estaba al otro lado del teléfono. "Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, ella lo tiene meridianamente claro pero no lo quiere decir, yo lo sé porque tonta no soy, Ivonne sabe perfectamente de quién es su hijo. No lo diré porque este no es mi negocio. No voy a dar ninguna pista, ella lo sabe", comenzaba Eva Zaldívar, explicando que "el problema no es de Alejandro, es el tuyo".

Mientras, la modelo venezolana se mostraba nerviosa y lanzaba mensajes expresando su malestar con la conexión en directo: "¿Pero para qué llama esta? ¿Necesitas dinero?", a lo que Eva le espetaba que no sabía qué estaba haciendo en un plató de televisión. "Demúestralo ya y hazte la prueba de ADN y Alejandro también porque Alejandro es bienvenido a nuestra familia, que quede claro", respondía la exmujer de Pepe Navarro -y tal y como pidió él mismo el pasado mes de noviembre-, dejando claro que en el momento que la prueba de ADN determinase que el joven de 21 años era hijo del presentador, le acogerían en la familia.

VER GALERÍA

Pepe Navarro se pronuncia sobre Ivonne Reyes: 'No tiene sentido seguir de esta manera mintiendo'

Después de una tensión palpable, Ivonne Reyes ha hecho una dura acusación a Eva Zaldívar: "Habla de tus hijos, los hermanos de Alejandro, que no son todos". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la exmujer de Pepe Navarro que ha estallado: "Te agarras a cualquier cosa. Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Tú sí que no quieres y por ello te agarras a cualquier cosa. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida… Pasa página, que Alejandro se haga la prueba y ya está. Alejandro es bienvenido a nuestra familia y lo será siempre. Deja de acosar", argumentaba Eva.

VER GALERÍA

Las novedades de Ivonne Reyes en su guerra con Pepe Navarro

"Siempre me dijo que cuando los niños crecieran lo haríamos, pero luego no. Todas las pruebas son oficiales, mi familia, mi hija Andrea, Pepe Navarro, todos queremos que Alejandro forme parte nuestra familia. Si es verdad que forma parte de nuestra familia, bienvenido sea. El resultado de la prueba es negativa y ella lo sabe. Me preocupa Alejandro", continuaba replicando Zaldívar. "Límpiate la boca para hablar de mi hijo, que es hermano de los tuyos", zanjaba Ivonne. Mientras, Eva terminaba su llamada con la siguiente frase: "Cuando Alejandro quiera formar parte de mi familia él será suficientemente mayor para hacerlo.

VER GALERÍA

Años de batalla legal por la paternidad de Alejandro Reyes

La hija mayor de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, Andrea, presentaba un recurso en 2018 para revisar la sentencia de paternidad del hijo de Ivonne Reyes, que se le atribuyó al presentador en 2012, utilizando unas muestras recogidas por un detective privado para demostrar que el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi no es el padre de Alejandro Reyes. En aquel entonces, el Tribunal Supremo desestimó dicho recurso, puesto que las muestras no se habían obtenido de forma lícita, pero no la prueba científica, según explicó en su día Pepe Navarro a HOLA.com. Fue entonces cuando comenzó la lucha de Ivonne por anular la validez de dicha prueba para lo que demandó no solo a Eva Zaldívar y su hija, sino también al detective que contrataron. Finalmente, en febrero de 2020, la juez desestimó esta demanda que interpuso la modelo venezolana contra la exmujer de Pepe Navarro y la mayor de los hijos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.