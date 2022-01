Ivonne Reyes responde a Pepe Navarro: 'En la intimidad hemos hablado de nuestro hijo y eso él lo sabe'

Ivonne Reyes ha roto su silencio tras la entrevista que concedió Pepe Navarro en Sábado Deluxe la semana pasada. El presentador reaparecía en televisión, después de estar años alejado de los medios de comunicación, para negar rotundamente que fuese el padre biológico de Alejandro Reyes, asegurando tener pruebas para demostrarlo. Aun sí, el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi reconoció haber cometido el error de no querer someterse a la prueba de paternidad en su momento. Por todas las declaraciones que hubo en ese día, la modelo ha querido entrar por teléfono, en pleno directo de Viva la vida, para contradecir las palabras de Pepe Navarro.

Antes de explicar nada, la venezolana ha querido agradecer al programa y a todos los compañeros que lo componen, el trato recibido en todo momento: "Muchas gracias por el cariño que he sentido de ustedes. Me llamó una amiga y dijo que estabais hablando de mí, así que puse Telecinco. Gracias Terelu, Makoke... Vi el reportaje por encima. Quería pedir disculpas al equipo. Me han estado llamado y yo siempre he atendido. He estado saturada también... Quería hacer mi convención. Estaba también con unos castings y unos temas con México Miami", ha contado Ivonne Reyes, asegurando que no tenía intención de "huir" y que seguirá por aquí "para fortuna de muchos y lamentablemente para otros". Aprovechando la conexión telefónica, Emma García ha querido preguntarle por cómo le había sentado que volviese toda esta historia veinte años después: "Realmente, no entiendo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, hablar cuando quiera. ¿Por qué ahora? Pues no tengo ni idea. No te lo puedo explicar yo", ha contestado la modelo.

De nuevo, la conductora del programa le ha vuelto a preguntar si tenía claro que Pepe Navarro era el padre de su hijo, a lo que Ivonne Reyes ha respondido entre risas: “¿En serio me lo preguntas a estas alturas de la vida? De verdad...". "Yo no lo preguntaría, pero tienen que hacerlo. No voy a meterme en un jaleo, en un tema tan bonito, delicado y sagrado para mí como es mi hijo y su hijo, y ya está. O sea, a estas alturas poner todo esto… revolverlo… Tendrán otro interés otras personas, pero sinceramente no voy a entrar en ello", ha afirmado la venezolana, ante la insistencia de la presentadora. "Estamos bien, estamos perfectamente, los tres (Pepe Navarro, Alejandro Reyes y ella) sabemos lo que hay y más, aparte de nosotros tres, padre, madre e hijo, hay personas como Terelu que lo dijo antes y otras personas que saben perfectamente lo que siempre ha habido”, ha destacado Ivonne.

"Lo único que te puedo decir es que él sabe perfectamente que es él, nada más y no hay nadie más. Pero ya está, es que no quiero entrar, que continúe haciendo lo que está haciendo", ha reiterado Ivonne Reyes, confirmando que le han hecho ofertas económicas para hablar a diferentes medios, pero que las ha rechazado: "Me estoy preparando para otras cosas. Vamos a dejar que pase el tiempo. Hablar en caliente o escuchar no…", ha dicho la madre de Alejandro Reyes. Ivonne ha asegurado que Pepe Navarro lo tiene más claro "de lo que ustedes se piensan", contradiciendo así la versión del comunicador y afirmando que han mantenido conversaciones sobre el joven, "en intimidad hemos hablado de nuestro hijo y eso él lo sabe", ha sentenciado la venezolana. Por el momento, Ivonne Reyes está "tranquilísima" y muy "contenta" con el "trabajo interior" que está haciendo para llevar de la mejor forma posible esta situación.

