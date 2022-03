La reacción de Ivonne Reyes a la entrevista de Pepe Navarro sobre la paternidad de su hijo

Ivonne Reyes se ha pronunciado sobre la entrevista de Pepe Navarro en Sábado Deluxe sobre la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes. La presentadora ha hablado con Kiko Matamoros y este ha compartido las impresiones de Ivonne en Viva la vida. Según ha contado el colaborador, la venezolana no vio el programa "para no volverme loca", pero es conocedora de todo lo que sucedió en el plató. Además, la presentadora intuye el motivo de la presencia del comunicador en televisión.

Según contó Matamoros, Ivonne cree “que lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el 'exceptio veritatis', que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada”. La presentadora piensa que esta es la estrategia del comunicador “porque si no, yo no entendería nada. Siempre ha sido contrario a esta exposición y ahora…". El colaborador añadió que Ivonne "mantiene su posición y dice que este señor es el padre". "Para ella y para el muchacho, diga lo que diga Pepe, él es el padre", concluyó Matamoros.

El programa de Ana Rosa también se ha puesto en contacto con Ivonne Reyes. La presentadora se encuentra "tranquila" tras la intervención de Pepe Navarro en televisión y ha querido matizar las declaraciones del comunicador sobre la posible herencia de Alejandro. "Es un hijo con los mismo derechos que sus hermanos y es inanovible a todos los efectos legales", ha puntualizado. "No vi el programa en directo, pero he visto los pedazos de la entrevista por Twitter y por lo que mis amigos me iban mandado. Es absolutamente falso que los hermanos de su hijo le puedan desheredar en algún momento. De momento me quiero mantener al margen y no quiero hablar con los medios, voy a esperar. Yo ahora me dedico a ser coach comunicacional, doy charlas y directos desde mi cuenta de Instagram, y mi hijo se va a mantener al margen de todo esto y jamás va a entrar a hablar de su padre porque no le interesa. Él sigue con su trabajo de actor en Madrid, por el que lleva preparándose tanto tiempo", han sido las palabras de Ivonne. "Me esperaba todo lo que contó Pepe Navarro. No hubo nada que me sorprendiera, es muy previsible", ha concluido.

Pepe Navarro, de 70 años, rompió su silencio el pasado sábado para contar su versión sobre la paternidad de Alejandro Reyes. El presentador aportó pruebas que demostrarían que el ADN del joven y el suyo no coinciden. "Solo tengo cuatro hijos. El de Ivonne no es mío", aseguró. El presentador reconoció que fue un error no hacerse las pruebas de paternidad en su momento. "Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño", dijo.

