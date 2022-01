Conocido desde niño y actor con Rafael Amargo, así es Alejandro Navarro Reyes

Loading the player...

Desde que el pasado sábado Pepe Navarro se sentara en Sálvame Deluxe y asegurase rotundamente que Alejandro Reyes no era su hijo, el joven de 21 años se ha convertido en el protagonista del momento. Hasta la fecha, el hijo de Ivonne Reyes se ha mantenido al margen y no ha querido pronunciarse. Lo cierto es que Alejandro siempre ha sido muy discreto a pesar de ser conocido desde que nació. El gran público lo conoció a raíz de su paso por Supervivientes, una aventura que desafortunadamente duró pocas semanas. En los últimos tiempos, el exconcursante se ha buscado la vida por sí mismo e, incluso, ha trabajado recogiendo aceituna en Extremadura. Actualmente, está intentando abrirse un hueco en el mundo de la interpretación (ese siempre ha sido su sueño). Rafael Amargo lo ha contratado para su espectáculo Yerma. Dale al play y no te pierdas el vídeo donde podrás conocer a Alejandro desde que era un niño.

- Conoce a Andrea y Marlo, de 26 y 20 años, los dos hijos mayores de Pepe Navarro

- Verdeliss explica los motivos por los que su hija Miren, de casi tres años, tiene dificultades para hablar

- Así es la espectacular mansión de Gianluca Vacchi en Miami, ¡el multimillonario italiano nos la muestra!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.