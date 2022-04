Sonia Ferrer, ilusionadísima tras salir de la prueba de su vestido de novia junto a su hija

Sonia Ferrer cuenta los días para su próxima boda con el inspector de Policía Sergio Fontecha. La modelo y presentadora está feliz e inmersa en preparativos de su enlace, que se celebrará el 30 de julio en una finca situada entre Valdemorillo y El Escorial, cerca del domicilio en el que ahora reside con su pareja y su hija Laura -nacida de su anterior matrimonio con Marco Vricella-. La presentadora de Buenos días Madrid acudió con su hija, de once años, a la prueba de su vestido de novia y salió entusiasmada del Atelier de Aire.

"Con ganas de que llegue el día ya, la verdad es que sí", confesó a los micrófonos de Europa Press entusiasmada. La presentadora no ha querido desvelar muchos detalles de cómo será su vestido, aunque sí ha confirmado que es lo que estaba buscando: "Será precioso, es lo que yo buscaba y, además, me he dejado asesorar por los mejores". La colaboradora de Espejo Público asegura que la opinión de su hija es muy importante para ella: "Bueno, es que la opinión de mi hija es fundamental y su consejo siempre es bueno. Además de todo eso, Aire Atelier va a hacer también el vestido de mi niña así que teníamos que venir las dos".

Quedan poco más de tres meses para que se celebre su boda, pero reconoce que aún que no le han entrado los nervios. "Todavía no estoy nerviosa. Lo que estoy es muy ilusionada y con mucha impaciencia, tengo muchas ganas de que llegue el día y los nervios imagino que llegarán cuando ya tenga el día cerca, pero por ahora es impaciencia, ganas y muy ilusionada". Sonia Ferrer explica cómo está llevando su pareja los preparativos para el gran día: "Bien, también ocupándose de lo que va a llevar, que no lo sé, no pregunto", confirmó la feliz novia.

Se trata del segundo matrimonio tanto para Sonia como para su novio Sergio. La presentadora catalana estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura, y el agente de Policía se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio. La pareja que lleva apenas un año de relación se comprometió hace unos meses cuando Sergio la sorprendió con una clásica y romántica pedida de mano. "Fue un momento muy romántico y precioso", recuerda la feliz novia con una gran sonrisa. "He encontrado al hombre de mi vida. Lo tengo claro. Además de la buena relación que tiene con mi hija, Laura, es increíble y bueno de verdad, noble de corazón", confesaba en las páginas de la revista ¡HOLA!

