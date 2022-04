Eugenia Martínez de Irujo, Eva González y otras 'celebs' que se han casado por sorpresa en Las Vegas

"Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas" es una de las frases más conocidas que hacen referencia a la ciudad de Nevada (Estados Unidos), pero desde luego no aplica a los "sí, quiero" que se celebran en sus más que conocidas capillas. Si esta semana Kourtney Kardashian ha dado el paso por primera vez y se ha casado con Travis Barker por sorpresa en una ceremonia improvisada, previamente lo hicieron muchas otras celebs que también nos dejaron con la boca abierta. Algunas de ellas también españolas, a pesar de que sea más difícil (y esté más lejos) de lo que podría suponer para los estadounidenses. Es el caso de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, que se vistieron de Elvis Presley y Marilyn Monroe para pasar por el altar en la ciuadad de los casinos.

La Duquesa de Montoro y el directivo de Universal se casaron por sorpresa en noviembre de 2017, precisamente después de asistir a los Grammy, igual que Kourtney y Travis. ¡HOLA! había hecho pública su relación esa misma primavera, aunque fue a finales de 2016 cuando habían comenzado, y anunciaron el enlace en sus redes sociales solo con una imagen, por lo que en un primer momento sus seguidores dudaron de si había habido boda o no. Poco después, Eugenia confirmaba que no había sido "ninguna broma", y daba las gracias a todos los que les felicitaron en respuesta a su publicación.

También se casaron en Las Vegas Alaska y Mario, aunque mucho antes: fue el 29 de noviembre de 1999 cuando la pareja celebró su boda con el cantante disfrazado de Elvis Presley y la artista vistiendo de negro con una boa de plumas. "Lo mejor que he hecho en mi vida. Hoy, 22 años más tarde seguimos celebrando nuestra unión", aseguraba en su último aniversario el vocalista de Las Nancys Rubias. En 2011 la pareja volvió a pronunciar su "sí, quiero", en una ceremonia civil en Madrid formalizando así su matrimonio y cuando se cumplían 18 años del enlace viajaron de nuevo a la ciudad estadounidense para rememorar lo vivido.

Eva González y Cayetano Rivera fueron a Las Vegas en 2016 por su primer aniversario de boda, que habían celebrado en Mairena del Alcor, Sevilla, y volvieron a sellar su amor con una divertida nueva ceremonia para la que incluso se disfrazaron. La pareja dio a conocer la noticia con una fotografía para sus seguidores en la que ella salía caracterizada como Marilyn y el torero como Elvis frente a la capilla de Graceland, donde se habían casado ya algunas celebs, como Jon Bon Jovi, Billy Ray Cyrus y otros miembros de bandas como Kiss o Deep Purple.

Por su parte, Beatriz Luengo y Youtuel repitieron su enlace en Las Vegas en 2021 volviendo a la ciudad para renovar sus votos en una ceremonia igual de divertida. "Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía", comentaba la cantante con sus seguidores. "Una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor. Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme", aseguraba la intérprete de Más que suerte. Se habían dado su primer "sí, quiero" el 16 de noviembre de 2007 en la misma localización y en agosto de 2015 vino al mundo su primer hijo en común, D’Angelo, al que llaman cariñosamente Didi. Esta vez volvían a dar el paso tras el nacimiento de su segundo bebé, la pequeña Zoe.

También algunas celebs internacionales han dado el paso en Las Vegas, como fue el caso de Joe Jonas y Sophie Turner, también tras una gala de premios, esta vez los Billboard Music Awards de 2019. En su caso fue para darle validez en Estados Unidos al matrimonio que tenían pensado celebrar unos meses más tarde en Francia, y contaron con la presencia de varias estrellas de la música como Diplo, que hizo un directo en redes sociales del momento. En febrero de 2021 les tocó su turno a Nicolas Cage y Riko Shibata, el segundo celebrado en la ciudad para el actor. David Harbour y Lily Allen se intercambiaron los votos en septiembre de 2020, y lo anunciaron con unas divertidas fotos en la puerta de la misma capilla en la que se casaron Eva y Cayetano.

"Las celebraciones de bodas en Las Vegas tienen la particularidad de que pueden ser ceremonias exprés. Es decir, una pareja está de vacaciones en esta ciudad y, de un día para otro, pueden solicitar una celebración", nos detallaba hace unos años la wedding planner Concha Molina. El enlace puede realizarse en una capilla, en el mismo hotel, al aire libre o a bordo de un helicóptero y ¡no hay mejor foto!

