De Santiago Segura a las hermanas Valverde, el dolor de los amigos y compañeros de Silvia Gambino tras su pérdida

La muerte de Silvia Gambino a los 57 años ha causado gran conmoción entre sus amigos y compañeros de profesión, quienes no dudaban en expresar el dolor que sentían tras conocer su pérdida. La actriz era muy querida y respetada en el gremio, prueba de ello son los innumerables mensajes de dolor que llegan desde el mundo del espectáculo desde que se supo la fatal noticia. "Me quedo de piedra y sin palabras", ha dicho en su primera reacción Santiago Segura, que tuvo a la intérprete a sus órdenes en la tercera entrega de la saga Torrente. "Nos deja destrozados, tristes e incrédulos a todos los que la conocimos y la disfrutamos en los escenarios, el cine y la televisión", expresa el cineasta, que recuerda cómo la fallecida se pasó toda la pandemia luchando contra su enfermedad. El protagonista de Padre no hay más que uno lamenta el "ver desaparecer a la gente que te gusta, tenga la edad que tenga", sobre todo "cuando les quedan aún tantas cosas por hacer y mostrarnos", concluye.

Rosita, el entrañable personaje cómico que hizo muy popular a Silvia Gambino

Si hay dos personas que sienten especialmente el fallecimiento de Silvia Gambino, esas son Marta y Loreto Valverde, que eran íntimas de la fallecida y han querido recordarla también a través de entrañables imágenes con ella. "Desde hace 40 años que nos conocimos y hoy me cuesta aceptar tu partida, aunque estábamos esperando desde hace tiempo este desenlace", ha confesado la primera. "Mi hermana italiana, qué gran vacío dejas en nuestros corazones, seguiremos riendo juntas cuando nos volvamos a encontrar. Hasta siempre", transmite en su conmovedor texto. "Con el corazón roto voy a despedirme de mi Silvi", dice por su parte la que fuera popular presentadora en los 90. "Tantas andanzas vividas juntas… se me hace muy difícil asumir tu marcha", señala antes de desear por último que descanse en paz "una de las grandes actrices de comedia de este país".

Muere la actriz Silvia Gambino, de 'Escenas de matrimonio', a los 57 años

Juncal Rivero, que hizo tándem con Silvia Gambino en Noche de fiesta durante nada menos que un lustro, también le ha dedicado unas bonitas palabras: "¡Qué triste noticia! Aún no me lo creo… . Tengo tantos recuerdos contigo. Me quedaré con todos esos grandes momentos que nos diste, a mi y a los que disfrutaban con tus actuaciones. Donde estés, te mando un beso enorme y una gran sonrisa. Te quiero", expresaba la modelo y presentadora. "Querida Silvia, gracias por regalarnos tu luz, tu alegría, tu simpatía y cercanía. Siempre en nosotros. Buen viaje", decía Elena Martín, de Las Virtudes. Además, Ana Belén, Luis Larrodera, Eva Isanta, Jose Corbacho, Irene Escolar o Laura Caballero, entre muchos otros, también han expresado sus condolencias. Igual lo hacía Jorge Javier Vázquez, que trabajó con Gambino en una de sus obras: "Era una actriz muy buena, de esas de toda la vida que te pueden hacer cualquier cosa", declaraba el presentador este lunes por la tarde en Sálvame.

