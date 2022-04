Rosita, el entrañable personaje cómico que hizo muy popular a Silvia Gambino

Para muchos, aunque interpretara a todo tipo de personajes a lo largo de su carrera, ella siempre será Rosita (de apellido Cantalejo). Un mujer aparentemente ingenua, de voz aguda y aniñada, cuya personalidad única y entrañable chocaba de lleno con sus exuberantes compañeras de programa. Ese era el papel principal que interpretó durante años Silvia Gambino en Noche de fiesta, un rol que supo conquistar al público tanto por los golpes de humor que protagonizaba como por la ternura que desprendía. Frente a las imponentes Juncal Rivero o Jacqueline de la Vega, ella era su contrapunto naif en plató y sabía perfectamente cómo acentuar aún más las diferencias. Delante de las espectaculares modelos y presentadoras, que aportaban toda su elegancia y seriedad al show, Rosita aparecía entonces como una adorable bobalicona que despertaba la mayor de las simpatías.

Muere la actriz Silvia Gambino, de 'Escenas de matrimonio', a los 57 años

VER GALERÍA

Era pueril en las formas y, sin embargo, muy adulta en el fondo. Una especie de 'Pepito Grillo' que, con su gracejo habitual, sacaba también a la palestra asuntos de más calado como la igualdad entre hombres y mujeres o la brecha salarial. Al hacerlo de forma cómica, quitaba cualquier atisbo de drama a lo que se presumía como una gala alegre y de celebración. Su pareja ficticia era Santiago Urrialde, quien ni mucho menos podía hacer sombra al torbellino que era ya por entonces Rosita. Gracias a este personaje rebosante de dulzura y candidez, Silvia Gambino se metió rápidamente a la gente en el bolsillo, pero también lo hizo con el productor del exitoso y pintoresco espacio de los sábados: José Luis Moreno. Ambos mantenían conversaciones en pantalla de lo más delirantes, ella desde el escenario y él detrás de las cámaras. La complicidad entre Rosita y su 'jefe' era innegable, tal y como reconocía tiempo después la propia actriz.

Los familiares de José Luis Moreno que le apoyan durante el proceso judicial en el que está inmerso

VER GALERÍA

"Después de trabajar con él, ¡lo que me echen! Porque más estrés y tensión que me dio... Ahora soy una maestra en todo", bromeaba Silvia Gambino sobre el empresario y ventrílocuo. "José Luis es la persona más importante de mi vida profesional y además le quiero muchísimo", decía en Nuestro primer programa (YouTube). Fue precisamente a través de su personaje de Rosita en Noche de fiesta cuando surgió el formato de Matrimoniadas en el teatro, también producido por Moreno, y de ahí aparecieron otros papeles del mismo registro como el de la serie La sopa boba o el que tuvo en Aquí no hay quien viva, que fue episódico. La actriz nos ha dejado a los 57 años, pero su adorable Rosita se metió en millones de hogares de nuestro país a través de la pequeña pantalla, por lo que quedará para siempre como parte de su legado artístico para ser recordada con una eterna sonrisa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.