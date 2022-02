Los familiares de José Luis Moreno que le apoyan durante el proceso judicial en el que está inmerso

José Luis Moreno ha acudido a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental, asociación ilícita y fraude fiscal, negando todas las acusaciones en su contra. Tras su comparecencia ha explicado que, desde su detención el pasado mes de junio, ha atravesado meses complicados, pero que confía en la ley. Ha detallado además que en esta etapa cuenta con el apoyo de sus hermanos. “Sí, y además estoy orgulloso porque no me había mantenido nunca nadie” respondió a si ahora está recibiendo ayuda de sus familiares. El productor se enfrenta a este proceso judicial junto a una de sus sobrinas y mano derecha Natalia Rodríguez Moreno, que fue también detenida en el marco de la operación Titella (se arrestó a 52 personas en diversas provincias) y que aseguró hace unos meses que tanto su tío como ella estaban tranquilos.

Sus mujeres e hijos: La desconocida vida personal de José Luis Moreno

De su exitosa carrera como productor al brutal ataque en su casa: repasamos la polémica vida de José Luis Moreno

VER GALERÍA

Una de las hermanas del conocido productor salió en su defensa de manera pública poco después de su implicación en dicha operación, María Luisa Rodríguez Moreno. Abandonando su discreción, no solo puso a disposición del productor algunas propiedades inmobiliarias (fianza hipotecaria) para abonar la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez, sino que se refirió a lo ocurrido en televisión. En el programa Todo es mentira, presentado por Risto Mejide, declaró que se estaban contando mentiras sobre su hermano. "Ahora sí que se va a hacer millonario de verdad. Lo que se ha dicho y no han probado ni contrastado, van a pagar" aseguró enfadada.

“No puedo hablar con él, no puedo hablar con su secretaria… No puedo hablar con nadie hasta que sepa de él, no sabemos nada más. Sé que en la tele han dicho que está en su casa todavía, están registrando para buscar dinero” aseguró el pasado junio. El productor tiene otro hermano que permanece en el anonimato, dada la discreción que siempre ha rodeado la esfera más personal de Moreno. Más conocidos son los hijos de este, sobrinos de Moreno, Alberto y Laura Caballero, productores de La que se avecina, que, pese a que mantuvieron en una época una estrecha relación con su tío, hace años que no se hablan con él debido a ciertas desavenencias. “Estamos preocupados desde la distancia, aunque desde hace unos cuantos años no teníamos contacto con él, pero al fin y al cabo es familia”, aseguraba Alberto, en nombre de sus padres y su hermana, a El País el pasado junio.

VER GALERÍA

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, detuvo al productor el pasado mes de junio de 2021 por presunta estafa y blanqueo de capitales. La operación policial, bautizada con el nombre de Titella, implica a medio centenar de personas que habría estafado más de 50 millones de euros. Se trata de una trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

Entre los implicados, además de Moreno está su sobrina Natalia Rodríguez Moreno que es la productora ejecutiva de Dreamlights, que se encargaba del último proyecto del productor: la serie histórica Glow and Darkness, contaba con estrellas en su reparto como Eduardo Noriega o Jane Seymour. Ha colaborado en proyectos como Risas y estrellas, Escenas de matrimonio y La que se avecina.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.