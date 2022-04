Muere la actriz Silvia Gambino, de 'Escenas de matrimonio', a los 57 años

La actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años a causa de un cáncer, tal y como ha informado su exmarido, Alberto Closas. La artista, nacida en Italia en 1965, empezó su carrera en el teatro con solo 17 años, bajo las órdenes de directores como Juan José Alonso Millán o Mariano Torralba. También en revista junto a Marujita Díaz o Esperanza Roy y Paco Valladares. Sin embargo es en Escenas de matrimonio, y su papel de Asun, donde consiguió más repercusión en nuestro país. Su última interpretación en tele fue en 2018, con un cameo episódico en Centro médico, aunque continuó trabajando sobre los escenarios.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'", ha dicho Alberto Closas en una publicación en donde ha dado a conocer la triste muerte de la actriz y haciendo referencia a su trabajo en Noche de fiesta. "Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha finalizado.

Silvia y Alberto (hijo del conocido actor de los 50 Alberto Closas) trabajaron juntos en varios proyectos en los años noventa, y no fue hasta 2003 cuando se rompió su matrimonio, aunque han mantenido buena relación desde entonces. En 2020, el también intérprete y director desvelaba que sufrió y superó un cáncer, que ya se había llevado a sus dos padres y su hermana.

Desarrolló su carrera en nuestro país habiendo comenzado en 1979 en el programa de Sumarísimo de Valerio Lazarov. También con películas como Todos al suelo, Truhanes o El último kamikaze. Desde entonces la hemos visto en todo tipo de producciones, desde la serie La revista hasta Torrente 3, donde daba vida al personaje de Vanessa. Fue precisamente a través de su personaje de Rosita en Noche de fiesta cuando surgió el formato de Matrimoniadas en el teatro, ambas producidas por José Luis Moreno, y de ahí aparecieron otros papeles del mismo registro como el de La sopa boba o el que tuvo en Aquí no hay quien viva que fue episódico. En la obra compartía escenas con Marisa Porcel, Pepe Ruiz o Alfredo Cernuda, y formó parte del elenco en varias temporadas entre 2003 y 2012.

La última aparición televisiva de Silvia fue en 2019 en Sálvame Deluxe, donde habló de su última obra de teatro que estaba precisamente producida por Jorge Javier Vázquez. "Estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo porque te admiro muchísimo. Perteneces a esa generación de actrices que lleva trabajando muchísimo en este país, que se ha dejado la vida trabajando para entretenernos, para hacernos un poco más felices y me da mucha alegría que ahora puedas demostrar en un escenario todo lo que has aprendido", aseguró entonces el presentador. Ante estas palabras, la intérprete se mostraba profundamente emocionada y desvelaba que el comunicador le había "devuelto a la vida profesional". "Nunca nadie había hablado tan bien de mí", aseguraba.

