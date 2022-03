Georgina Rodríguez, totalmente enamorada de sus 'princesas lindas'

Georgina Rodríguez está viviendo, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida. Dentro de poco ampliará la preciosa familia que ha formado junto a Cristiano Ronaldo y dará la bienvenida a sus mellizos, un niño y una niña muy deseados que llenarán de felicidad su hogar junto a sus hermanos mayores: Cristiano Jr., que ya tiene once años, los mellizos Eva y Mateo, de cuatro, y Alana Martina, que cumplió también cuatro años el pasado mes de noviembre. La modelo, que recientemente dio un nuevo giro a su carrera, tiene muchos motivos para sonreír y uno de ellos tiene que ver con su hermana.

Ivana Rodríguez se convirtió en mamá por primera vez el 26 de noviembre, sin embargo, no lo anunció hasta un mes después. "Queridos amigos, hoy queremos presentaros a nuestra hija Deva. Es un día muy especial pues cumple su primer mes de vida. Estamos muy felices y enamorados de nuestra bebé. No hay palabras que describan este amor. Deva me ha convertido en mamá. Solo espero darle todo lo que necesite para ser feliz, cuidarla y que Dios nos de mucha salud", escribió en su cuenta personal.

Desde que nació Deva, ha estado compartiendo fotos entrañables que demuestran el gran momento que está viviendo junto a su "princesa", que es como se refiere cariñosamente a su hija. Disfrutando al máximo de su vida en Gijón (Asturias) al lado del mar, Ivana ha publicado esta semana esta imagen en la que aparece abrazada a su pequeña con looks a juego. "La amo", ha dicho. La foto ha enamorado a todos sus seguidores, especialmente a su hermana Georgina, que ha comentado: "Princesas lindas". En alguna ocasión, la novia de Cristiano Ronaldo ha confesado lo mucho que las echa de menos, escribiendo: "Ganas de veros, mis amores"

Ivana no puede estar más feliz de haber formado la familia con la que tanto soñó al lado de su novio, el artista Carlos García. Hace unos días, la familia vivió un día muy emocionante, ya que Carlos celebró su primer Día del Padre y su chica quiso dedicarle unas palabras muy cariñosas. "Eres el mejor padre que cualquier persona podría desear y tener. ¡Qué orgullo haberle dado un padre tan bueno, trabajador, responsable, divertido, inspirador, guapo, fuerte, alegre y especial a mi hija! Lo mejor que le puedo dar a Deva es el mejor referente y eres tú. La vida nos cruzó y te elegí. Te amamos. Deva y mami", publicó Ivana.

Además, Carlos ha demostrado la admiración que siente por Ivana, confesando que le encanta "cómo cuidas y alimentas a nuestra bebé". "Es intenso y sacrificado ahora, más con tu nivel de compromiso, dedicación y entrega. Pero también es la mejor recompensa que puedes tener, entregar lo mejor de ti a quién diste la vida. No hay mayor muestra de amor.

Te amo mi vida", le dijo.

Recuperando la forma

Ivana ha estado disfrutando al máximo de estos primeros meses con su bebé, asegurando que está siento "un tiempo muy íntimo, de disfrutarnos, de adaptarnos, un momento de recuperación, de cansancio a su vez y de muchas emociones y sentimientos". Poco a poco ha ido volviendo a sus rutinas. De hecho, se ha propuesto volver a ponerse en forma gracias a lo que ella misma ha bautizado como "la operación poderío", que comenzó hace unas semanas.

La hermana de Georgina reconoce que no está siendo fácil, pero que está poniendo todo de su parte para incluir en su día a día el ejercicio y la alimentación saludable. "Lo hago por aquí para que me deis ánimos y para que, aunque sea por pura exposición, cumpla con mis objetivos. Iré subiendo mis pequeños grandes logros", dijo refiriéndose a sus fans. Con ellos está compartiendo todas las rutinas que está haciendo diariamente para lograr su propósito: mejorar su salud y estado de ánimo, bajar de peso, dejar de sentir el cuerpo pesado y cansado, ganar vitalidad y sentirse "poderosamente sana y feliz".

Ivana ha confesado que hace un año que dejó de ponerse vaqueros " y mis peligrosas aliadas eran las cómodas mallas". "Hace dos meses compré pantalones y, a pesar de que eran de una talla que consideraba grande y suficiente para mí, no me valían... Los quise devolver todos de la frustración que sentí, pero los guardé como prueba de mi progreso", ha explicado. Y ahora, después de tanto esfuerzo, está empezando a ver los resultados. "¡¡Por finnnn!! Ayer ya me los probé y cerraron, hasta me iban cómodos", ha dicho la cuñada de Cristiano Ronaldo.

Ivana está feliz, pero ha querido hacer una reflexión al respecto. "Sigo pesando lo mismo que hace casi un mes: la báscula no es buena aliada a corto plazo. Hay que pesarse más adelante y no darle tanta importancia al peso. Me miro al espejo y estoy más 'estrechita', menos hinchada, he perdido volumen... Empieza a dejarse ver el cuerpo que tenía antes. Por lo tanto, si mis cálculos no fallan, he debido de ganar masa muscular y perdido grasa". Ivana explica que "soy otra". "Tengo muchísima más energía. Comer bien y caminar, ir bajando de peso y estar motivada y enfocada me proporciona cada día más energía. Aquella que me faltaba cuando pesaba 20 kilos más". Y concluye mandando un mensaje a sus fans: "Os iré informando de mi progreso los próximos meses. ¡¡¡Qué ganas!!! Ánimo a todas las que me escribís y estáis buscando sentiros más ligeras y sanas. Con esfuerzo todo llega. Os dejo como prueba del hito esta foto de ayer con mis vaqueros enfundados".

