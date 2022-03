Marta Ortega, a punto de coger el testigo al frente de Inditex, recibe los elogios de Pablo Isla

Marta Ortega está a punto de asumir la presidencia de Inditex. El 1 de abril, la hija de Amancio Ortega tomará el relevo del todavía presidente del grupo, Pablo Isla, que este miércoles ha presentado por última vez los resultados anuales de la compañía en la sede de Arteixo (A Coruña). Durante su intervención, Isla ha asegurado que sigue centrado en la transición de la cúpula directiva y ha expresado su "máxima confianza" en el futuro de Inditex. "Han sido meses muy bonitos y muy intensos en los que ha habido mucha compenetración", ha afirmado.

- Discreto, familiar, padre de un hijo cantante... así es Pablo Isla, el hombre al que sustituye Marta Ortega en Inditex

VER GALERÍA

El todavía presidente del grupo ha señalado que la nueva etapa que va a iniciar la compañía, con Marta Ortega al frente y Óscar García Maceiras como consejero delegado, está "llena de futuro". Según ha indicado Isla, Marta Ortega "conoce la empresa perfectamente" tras 15 años en la misma, y tiene "muchísimo criterio". Además, ha subrayado que Óscar García Maceiras es un ejecutivo "impresionante". "Yo lo que diría es máxima confianza en el futuro de la compañía con Marta Ortega como presidenta y con Óscar García Maceiras como consejero delegado, con el comité de dirección y con todo el resto de equipos de la compañía en todos los países del mundo", ha manifestado.

- Marta Ortega compra un espectacular pazo del siglo XVI en Galicia

VER GALERÍA

Tras 17 años en la empresa, Pablo Isla ha asegurado que no se va a retirar tras su salida de Inditex, pero no ha concretado cuáles serán sus planes futuro. "No me voy a retirar, evidentemente, por ahora no puede decir mucho más", ha declarado. El todavía presidente de Inditex cobrará 23 millones de euros al dejar la empresa. De esta cantidad, 19,74 millones de euros corresponden a la contraprestación de su obligación de no competencia post-contractual, en el caso de que la novación del contrato sea aprobada por la junta general de accionistas. A esta cantidad se suman otros 3,25 millones de euros en concepto de indemnización por terminación de la relación contractual, un importe bruto equivalente a una anualidad de su retribución fija establecida para el año en curso. Esta cantidad se abonará en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de extinción de su contrato, es decir, entre el 1 y el 15 de abril de este año.

VER GALERÍA

Fue el pasado 30 de noviembre cuando Inditex dio a conocer los nuevos nombramientos de su cúpula. Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, está vinculada desde siempre a la empresa familiar y en los últimos 15 años ha desarrollado su actividad en diversos departamentos de la compañía. Tal y como señaló la compañía, "bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara".

VER GALERÍA

Tras su nombramiento, Marta Ortega, de 38 años, dijo: "Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria". Y añadió: "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.