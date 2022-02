Marta Ortega afianza sus raíces gallegas con la compra de un pazo del siglo XVI

Marta Ortega, futura presidenta de Inditex, acaba de comprar el pazo de Aián, que se encuentra en Sigrás (Cambre), una parroquia situada a 12 kilómetros de A Coruña. Se trata de una adquisición muy importante para la familia ya que con ella, la mujer más poderosa de la moda afianza sus raíces y su compromiso con el patrimonio de Galicia. El pazo tiene un gran valor histórico y todos los trabajos que se realicen para su rehabilitación deben que respetar las zonas que estén protegidas. La edificación, del siglo XVI, tiene una superficie de 16.000 metros cuadrados y está a tan solo diez minutos en coche del pazo de Amancio Ortega. La empresaria vive en el paseo de la Dársena, en el puerto coruñés, con su marido, Carlos Torretta, y sus dos hijos, Amancio, de ocho años, y la pequeña Matilda, que está a punto de cumplir dos años.

VER GALERÍA

La intención de Marta Ortega es mantener su residencia en A Coruña y disfrutar del pazo de Aián como segunda residencia, según informan medios locales, para seguir así el ejemplo de sus padres, Amancio Ortega y Flora Pérez, con el pazo de Drozo, situado en la localidad de Anceis. La nueva propiedad de la empresaria está rodeada por un muro de piedra y cuenta con tres viviendas, así como una capilla de influencia neorrománica. La construcción principal tiene más de 1.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, y las otras dos viviendas tienen 300 y 200 metros cuadrados, respectivamente. El terreno de la finca ofrece numerosas posibilidades. Hay cultivos de huerta, frutales, un estanque y un enorme jardín con frondosos árboles.

VER GALERÍA

Durante años el pazo Aián fue la propiedad en venta más cara de A Coruña, con un precio aproximado de unos cinco millones de euros. Después, se rebajó la cantidad y se calcula que Marta Ortega ha cerrado la compra por tres millones de euros. Uno de los últimos propietarios de Aián fue el teniente general Juan Castañón de Mena, que ocupó importantes cargos en el régimen de Franco. También vivió allí Herminia Borrell Feijoo, la primera mujer con carné de conducir en España.

VER GALERÍA

Marta Ortega asumirá el cargo de presidenta del grupo Inditex a partir del próximo 1 de abril. "He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", dijo tras su nombramiento. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", añadió.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.