La declaración de amor de Ana Boyer a Fernando Verdasco en una semana llena de celebraciones

Fernando Verdasco se ha reencontrado con la victoria en el ATP Challenger de Monterrey, en México, sumando este sabado su primer título de esta temporada, un torneo que ya ganó en 2007 al alzarse en ese momento con el ATP Challenger celebrado en Segovia, revalidando ese título 15 años después. El tenista madrileño ha dado las gracias a la organización por "una semana inolvidable. No puedo describir la felicidad que siento de poder volver a levantar un trofeo después de todo lo pasado en los últimos dos años", haciendo referencia a las dos operaciones a las que ha tenido que enfrentarse y a la dura recuperación que ha superado con trabajo, constancia y esfuerzo para volver a las pistas compitiendo al más alto nivel."¡Gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar a este momento y nunca dejáis de confiar en mi, sin vosotros sería imposible!", ha añadido el deportista. Un mensaje que su mujer, Ana Boyer, ha aplaudido y ha respondido con un "te quiero". Su familia ha sido siempre su refugio y su mejor apoyo en las pistas. La hija de Isabel Preysler y sus hijos acompañan al tenista a la gran mayoría de países en los que juega y se han convertido en su mejor talismán partido a partido. Juntos han formado un gran equipo y esta semana tienen muchas cosas que celebrar, en lo profesional y en lo personal, después de los sinsabores de las lesiones.

La carrera de un deportista se va volviendo cada vez más exigente y no es fácil mantenerse en lo más alto de la competición. Fernando Verdasco lo sabe y, pese a las dificultades, nunca ha tirado la toalla. El jugador 150 del ranking de la ATP fue operado en noviembre de 2020 de la rodilla, tal y como explicó en ese momento "para poder jugar sin dolor". En agosto de 2021 tenía que volver a pasar por quirófano, en esta ocasión para solucionar un problema en su codo izquierdo. Dos años muy complicados para él que ha superado gracias al apoyo incondicional de su mujer. Ana estuvo a su lado en la dura recuperación y, como no podía ser de otra manera, también en su vuelta a las pistas el pasado mes de febrero. Una vez más, podíamos verla en las gradas del abierto de Acapulco animándole y aplaudiéndole por dar siempre la mejor versión de sí mismo cuando coge la raqueta. El tenista se considera muy afortunado por tener en su vida a la hija de Isabel Preysler y a su lado se siente más fuerte en cada paso que da.

Ana Boyer y Fernado Verdasco celebran este 2022 una década desde su primer encuentro y el quinto aniversario del día en que se dieron el "sí,quiero" en una idílica ceremonia celebrada el 7 de diembre de 2017 en la isla de Mustique, en el Caribe, un reportaje que ¡HOLA! publicó en excluvisa. Juntos han formado una famlia de la que presumen orgullosos y son padres de dos hijos, Miguel, que el próximo 26 de marzo cumplirá tres años y Mateo, de uno, (nació en diciembre de 2020). Están encantados con sus niños, a los que por el momento no saben si darán más hermanos, según explicaba Ana en una reciente entrevista en ¡HOLA!. Se centran en el presente, en disfrutar del crecimiento de los pequeños y en la complicidad que tienen.

La semana pasada Fernando compartió una tierna publicación desde México en la que mostraba unas preciosas fotos suyas con Ana y los niños, junto a las que escribía "Mi familia, el mejor regalo", dejando claro que no hay mayor premio que los suyos. Unas palabras que volvieron a conquistar a la hija de Isabel Preysler quien no pudo evitar responder con otra cosa que no fueran corazones y emoticonos enamorados, algo que dejaba claro que la pareja está atravesando un dulce momento.

Este sábado volverán a tener otro motivo para celebrar en una semana que está trayendo grandes alegrías para toda la familia. Sumada a la victoria de Fernando en Monterrey, vivirán una jornada muy especial, el Día del Padre. Una fecha que ambos disfrutan con especial ilusión junto a sus dos hijos. Y que este año viene precedida de un gran avance protagonizado hace unos días por uno de sus pequeños, Mateo, quien ya ha comenzado a explorar el mundo caminando. "Estas últimas semanas Mateo se ha lanzado a dar sus primeros pasos", ha dicho la orgullosa mamá. Además, ha explicado que no solo su marido y ella están encantados de que el niño haya iniciado esta nueva etapa, sino que también lo vive con mucha alegría su primogénito, quien ha encontrado en su hermano menor el compañero perfecto de juegos y aventuras.

Los pequeños han heredado cosas tanto de Ana como de Fernando, pero sí parece que han sacado los genes deportivos del padre. "A Miguel, hoy en día, le gusta mucho el tenis, y a Mateo parece que también le interesa, aunque es muy pronto para decirlo porque todavía es muy pequeño", explicaba la hermana de la marquesa de Griñón a ¡HOLA!. A la pareja, que actualmente residen en Doha, aunque vienen a Madrid a visitar a los suyos siempre que pueden, se les cae la baba con sus hijos, no pueden ocultar que están atravesando unos momentos mágicos como padres y acumulando recuerdos inolvidables junto a la bonita familia que han formado.

