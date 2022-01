Un recuerdo del paraíso y mucho amor: Ana Boyer y Fernando Verdasco celebran su cuarto aniversario de boda

Imposible olvidar la idílica boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco en una iglesia de bambú en la isla de Mustique hace cuatro años. En pleno diciembre la familia Iglesias nos transportó a los cálidos días de verano gracias a una celebración bañada por el sol, el mar y la paradisiaca atmósfera del Caribe. Cuatro años después, el matrimonio es feliz con sus dos hijos, Miguel y Mateo, y también recuerda con nostalgia aquellos días en los que el futuro estaba por escribirse. La hija de Isabel Preysler ha echado la vista atrás para felicitar a su marido con una imagen de aquellos días cuando eran unos recién casados entre palmeras y un romántico mensaje.

"¡Qué suerte seguir sumando años a tu lado! Te quiero", ha escrito Ana junto a la fotografía en la que aparecen en una playa contemplando al mar mientras el tenista la abraza cariñosamente. No es exactamente la misma imagen, pero fue captada en el mismo momento, que la que utilizó Fernando para felicitar a su mujer en su primera aniversario de boda, cuando sobraban las palabras y acompañó la publicación tan solo de un corazón y los hashtags #Iloveyou (Te quiero) y #OneYearAgo (Hace un año). En esta ocasión, el director de la Copa Davis ha utilizado la misma felicitación de su mujer para celebrar este día tan importante en sus vidas.

Cuatro años después de aquel 'sí, quiero', la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos. No fue fácil, como para nadie, sobrellevar 2020, cuando la pandemia que truncó temporalmente su vida de trotamundos, pero una gran alegría llegó a final de año: su segungo hijo Mateo. Ahora, como familia de cuatro y Verdasco recuperado de algunas lesiones que tampoco le facilitaron su regreso a las pistas, han vuelto a hacer de los aviones su casa y a disfrutar de sus viajes alrededor del mundo que les llevan del verano al invierno en menos 24 horas, aunque si algo bueno ha traído el pasado año para Ana, además del benjamín de la familia ha sido pasar tanto tiempo junto a su madre y su hermana Tamara en Madrid.

Ana Boyer y Fernando Verdasco son la viva imagen de la felicidad cuando están con sus hijos y no descartan seguir ampliando la familia. "Hay que ir viéndolo sobre la marcha, pero no nos cerramos a que sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado", declaró la empresaria en ¡HOLA! al anunciar su segundo embarazo. Por ahora, su plan más inmediato es seguir disfrutando de Miguel y Mateo. Así hablaba Isabel Preysler en ¡HOLA! con motivo de su 70 cumpleaños de sus nietos: "Mateo es una preciosidad de niño y muy bueno. Miguel es también muy bueno de sentimientos, pero ha llegado antes de tiempo a los terrible two y no para ni un minuto quieto. No tiene celos de su hermano porque, como todavía es muy pequeño y él tiene toda la atención, pues, de momento, está encantado con el bebé. A él le gusta mucho su hermano. Le quiere dar el biberón, le da besos…".

