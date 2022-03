Alba Díaz habla por primera vez de la ruptura de su madre a la vuelta de su voluntariado en Kenia

Alba Díaz, de 22 años, ha vivido una de las experiencias más especiales de su existencia tras pasar casi un mes como voluntaria en un orfanato en Kenia, en la isla de Mfangano con una ONG, una estancia que le ha cambiado la vida. Durante este tiempo ha confesado haberse sentido la mujer más feliz del planeta ayudando a los niños sin recursos con su educación, su alimentación y su salud. Orgullosa por el trabajo que ha realizado y cansada después de un largo viaje, Alba ya está de vuelta en Madrid. Hemos podido verla este lunes recién aterrizada en el aeropuerto Adolfo Suárez de la capital asegurando que volverá "prontito" a hacer otro voluntariado. La influencer está muy unida a su madre, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, con la que tiene muchas de reencontrarse. Hasta ahora no se había pronunciado acerca de la reciente ruptura de su madre con el empresario portugués João Viegas Soares tras tres años de relación, noticia que adelantó ¡HOLA!. "Eso se lo preguntáis mejor a ella. Yo soy muy feliz, así que muchas gracias por recibirme de esta manera. De verdad, se agradece", ha explicado la joven.

- Alba Díaz cuenta desde Kenia cómo está siendo su experiencia como voluntaria en un orfanato

VER GALERÍA

- La espectacular fiesta de cumpleaños de Vicky Martín Berrocal congrega a numerosas 'celebrities'

Sin perder la sonrisa en ningún momento, Alba no ha querido opinar sobre las declaraciones que su abuelo, Manuel Benítez 'El Cordobés', hizo hace unos días confesando que ha pedido el teléfono de su padre y que le ha dado el suyo, para poder comunicarse con él después de años cerrado completamente en banda e ir, poco a poco, entablando una relación. La hija de la diseñadora y el torero ha sido recogida en el aeropuerto por uno de los grandes pilares de su vida, su tía materna, Rocío, con quien se ha fundido en un cariñoso abrazo antes de meterse juntas en el coche.

VER GALERÍA

El pasado 20 de febrero Alba ponía rumbo a África para embarcarse en una aventura que ha cambiado su vida por completo: ser voluntaria en un orfanato para ayudar a niños sin recursos a través de la Asociación Índigo. Una experiencia que finalizaba este domingo entre lágrimas de emoción por todo lo que ha vivido en estas semanas. Poco antes de subir al avión que la ha traído de vuelta España, la hija de Vicky Martín Berrocal compartía con sus seguidores algunas imágenes e impresiones sobre lo que le ha aportado su enriquecedora estancia en Kenia. "He encontrado mi sitio", ha confesado.

VER GALERÍA

Alba no podía evitar emocionarse por todo lo vivido y por tener que separarse de las personas con las que ha compartido su voluntariado, sobre todo, con los niños a los que ha tomado mucho cariño y de los que tanto ha aprendido. "Hace unos meses en un preguntas y respuestas que hice alguien me preguntó si tengo algún sitio donde ir para evadirme y conectar conmigo misma y mi esencia, respirar, analizar y todo ese tipo de cosas", ha explicado en su mensaje. Y ha continuado: "Contesté que no sabría decir un sitio en concreto que me diera tantas cosas a la vez y me evadiera de mi día a día haciéndome sentir la persona más feliz en el planeta, no había dado con él todavía. Ahora puedo decir que sí. Esta isla me ha hecho muy feliz y seguramente lo siga haciendo ya que siempre la llevaré conmigo… Gracias Mfangano y gracias a su gente por darle un giro a mi vida", ha agradecido la hija de Menuel Díaz y Vicky Martín Berrocal.

VER GALERÍA

"Ha sido de las despedidas más duras de mi vida, pero me voy muy contenta de haber vivido este casi mes con los niños y el resto de voluntarios", se ha sincerado. Sin duda, la tristeza por la vuelta es una muestra de lo mucho que ha aportado a la influencer esta experiencia vital que llevará en su corazón para siempre y que ha dado un giro a su existencia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.