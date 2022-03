La contundente reacción de Shakira al último logro de Piqué

En el palmarés de Piqué se ha incluido este fin de semana un nuevo logro, que le consolida como uno de los futbolistas más importantes del panorama. Seiscientos son los partidos que el deportista ha disputado con su club, el Barça, un récord que, pese a ser una estrella internacional, ni la propia Shakira cree haber emulado. En un mensaje que ha compartido con sus incondicionales, la intérprete no solo refleja orgullo sino que repasa algunas de las cualidades que admira en su pareja. “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno” comienza. “Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos” detalla.

Echando la vista atrás, la colombiana hace un pequeño balance de los triunfos que ha conquistado a lo largo de los últimos años el jugador blaugrana. “Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos”. Entre los piropos que le dedica para alabar su “extraordinaria vida”, Shakira asegura que no habrá otro como él pues es un “ser humano excepcional” en el terreno de juego, pero también en su vida personal. Estas palabras de reconocimiento han sido muy aplaudidas por los seguidores de la cantante que ven en ellas una muestra de amor con mayúsculas de la pareja.

La familia es uno de los pilares fundamentales de la colombiana que no duda en compartir, por ejemplo, la felicidad que siente por los retos que van conquistando sus hijos. Milan, de 9 años, y Sasha, de siete, provocan en la cantante apasionadas reacciones que sacan a la luz su faceta de madraza. Ocurrió así en una exhibición de artes marciales en la que Sasha subió el podium ante una emocionada Shakira, que no dejó de vitorearle y saltar de la alegría.

La relación de Shakira y Piqué, que nació al ritmo del Waka Waka, tema del mundial de fútbol de 2010, se ha consolidado en estos doce años en los que la pareja no tiene de momento planes de boda. Hace unos días Shakira aseguraba en el podcast de la tiktoker Holly H que prefería que el futbolista la siguiera viendo como su chica. “Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento” explicó. Desveló además que uno de los motivos de pelea en su casa es la impuntualidad. “Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto” explicó, añadiendo que ha mejorado en ese sentido desde que está con él.

