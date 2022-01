Shakira tiene claro que su productor musical más estricto es... ¡uno de sus hijos!

Loading the player...

Shakira mostró recientemente a sus seguidores que ella no es la única con talento musical en la familia. También su hijo mayor, Milan, de ocho años, parece tener un gran potencial, como pudimos ver enun vídeo en el que el primogénito de la colombiana y el futbolista Gerard Piqué aparece tocando el piano. Pero, además, parece que Milan también apunta maneras como... ¡productor musical! Shakira ha publicado una curiosa foto en la que el niño aparece ejerciendo como tal, muy concentrado ante sus papeles mientras come una tableta de chocolate. "Tengo un nuevo productor, ¡es muy estricto!", ha comentado la cantante. Dale al play y no te lo pierdas.

-¡Cómo ha crecido! Shakira presume de su pequeño surfista, Sasha

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.