Sonia Ferrer ya tiene fecha y lugar para su boda con Sergio Fontecha

No dejan de avanzar los preparativos del enlace de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha, quienes anunciaron en exclusiva la buena noticia a la revista ¡HOLA! en su primer posado conjunto. Están encantados con el importante paso que van a dar en su historia de amor, que comenzó de manera casual por un amigo en común hace algo más de un año y medio, y poco a poco perfilan los detalles más relevantes de su boda íntima y familiar. Durante su visita a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha ido a apoyar el desfile de Hannibal Laguna con su prometido, la presentadora ha explicado que aún no tiene decidido quien firmará su diseño nupcial pero sí sabe ya tanto la fecha del "sí, quiero" como el lugar que servirá como telón de fondo para esta romántica celebración.

"Acabo de saber la fecha. Ha sido complicadísimo conseguir una fecha porque todas las ceremonias del 2020 no se pasaron al 2021 sino al 2022, con lo cual estaba todo hasta arriba. Además, quería algo cerca de casa, algo campestre donde pudiera llevar a mis animales... Quería unos requisitos, pero ya lo tengo. El 30 de julio", ha asegurado con una enorme sonrisa. Tener ya el día elegido le hace mucha ilusión a Sonia y le permite comenzar a enviar las invitaciones a sus seres queridos, a los que citará es una finca situada entre Valdemorillo y El Escorial, cerca del domicilio en el que ahora reside con su pareja, su hija Laura (nacida de su anterior matrimonio con Marco Vricella) y sus mascotas.

Tanto Sonia como Sergio están emocionados por convertirse en marido y mujer, pero a la vez se sienten también nerviosos porque no queda nada para el gran día y tienen que centrarse en tener todo preparado en tan solo cuatro meses. "Hay que ponerse manos a la obra ya", ha indicado la presentadora de Buenos días Madrid, asegurando que tanto ella como Sergio son muy organizados. Ahora que sabe al fin la fecha puede empezar a idear su vestido soñado, un look en el que hasta el momento no había pensado porque no sabía si iba a conseguir casarse en verano como era su deseo o, por el contrario, no habría disponibilidad y tendría que pronunciar el "sí, quiero" en otra estación diferente.

Una inolvidable pedida de mano

La presentadora y actriz catalana define al Policía Nacional del que está enamorada como el hombre más increíble y maravilloso. Además, aunque solo llevan un año saliendo (su aniversario ha sido en febrero), tiene muy claro que ha encontrado al hombre de su vida. Fue antes de Navidad cuando Sergio la sorprendió con una romántica y clásica pedida de mano con la que consiguió dejarla sin palabras tras una jornada laboral. Sonia recuerda ese momento como bonito y romántico, dos palabras con las que define su relación sentimental. Al margen de las cualidades de su pareja, también valora la gran sintonía que tiene con su hija Laura, quien tiene once años y está encantada con la boda, ayudando en los detalles del gran día.

