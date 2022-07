Cómo se conocieron, las fotos más comentadas... recordamos la historia de amor de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha, que se casan este sábado

El 30 de julio Sonia Ferrer vivirá uno de los días más felices de su vida. La popular presentadora se casa con Sergio Fontecha después de un año y medio de relación, un amor que llegó a su vida cuando Sonia ya había asumido que no volvería a ilusionarse. "Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme" aseguró en ¡HOLA! Este licenciado en Derecho y Ciencias Policiales e inspector de la Policía Nacional de 44 años logró "robar" el corazón de Sonia, que ha demostrado a lo largo de estos meses lo feliz que es no solo con románticas imágenes sino con las palabras que le dedica a su futuro marido.

La presentadora, de 44 años, había finalizado su relación con Pablo Nieto, hijo de Ángel Nieto, cuando Sergio apareció en su vida en febrero de 2021. Había perdido ya la fe en el amor cuando le conoció. "De repente me aparece el hombre más increíble y maravilloso" dijo poco después. Desde entonces no se separaron, demostrando en cada una de sus apariciones públicas lo firme que avanzaba su relación. Un almuerzo por la capital, una visita a un museo, escapadas a la playa y hasta entrenamientos en pareja son algunas de las experiencias que ha compartido la pareja, retazos de una vida en común que reflejan a la perfección sus sentimientos. Los gestos de cariño entre ambos eran constantes y así, ajenos a miradas indiscretas (muy comentadas fueron las primeras imágenes en las que se les veía juntos, él con su uniforme y ella mirándole sonriente, y se besaban en plena calle), cocinaban una historia de amor que caminará dentro de apenas un par de días hacia el altar.

Aunque una imagen vale más que mil palabras, en estas también ha demostrado Sonia que Sergio es el hombre de su vida. "El sábado por la tarde me caso con la mejor persona que he conocido" asegura la presentadora detallando las cualidades de las que Sergio puede presumir y que la han conquistado: inteligencia, honestidad, paciencia, lealtad, buen humor, nobleza... El momento en el que le pidió matrimonio fue una sorpresa pues, como ha contado Sonia, no se lo esperaba. "Fue un día en casa que venía de trabajar (...) Hubo rodilla, fue del modo clásico" apuntó sin querer dar muchos detalles de un momento que quiere guardar entre sus recuerdos privados.

"Si os contase lo que es capaz de hacer con tal de verme sonreír, lo atento que está a las señales para que nos lleguemos a comunicar sin palabras, la facilidad con la que se emociona al sentirse querido". Reconoce la presentadora en esta carta que dedica a su futuro marido unas horas antes de unir sus vidas que nunca pensó que sería una de esas personas que alardea de su relación en público, pero que junto a Sergio sus convicciones han cambiado. "Probablemente muchos pensaréis que estas declaraciones públicas no son más que exhibicionismo, yo misma pensaba eso de las parejas que iban pregonando su amor en redes sociales, de las parejas que me recordaban que lo mío sí pero no... yo también pensaba eso de "dime de qué presumes...". No sabéis lo mucho que agradezco estar por fin al otro lado".

Esta boda será la segunda oportunidad para ambos (Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura, de once, y Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio) y Sonia tiene claro cómo la vivirá: "Le miraré a los ojos ¡y le diré que sí a todo!". Un instante que tendrá como escenario la finca El patio de Ángela, por la que la novia caminará con un vestido de la firma Aire Barcelona. "Lo celebraremos con los más cercanos, pero vosotros, mi familia digital, los que me seguís día a día con mis reflexiones absurdas y mis paseos rodeada de animales, podréis seguir nuestro gran día y ver mi primera imagen vestida de novia a través de la página web de ¡HOLA!", ha explicado la entusiasmada novia. "Mientras yo me subo a la nube y disfruto, ellos captarán los mejores momentos y os los contarán como solo los mejores saben hacerlo para finalmente ofreceros el próximo miércoles en la revista las mejores imágenes del enlace y la fiesta".

Un enlace civil que contará con Antonio Rossi como uno de los testigos y en el que por supuesto su hija Laura tendrá un papel destacado, pues está igual de emocionada y nerviosa que su madre. "Lo que más me va a gustar es que mi niña hable, que dice que quiere hablar" avanzó la novia. Solo una de las sorpresas seguro que convertirán el sábado en un día inolvidable.