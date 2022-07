La carta de amor de Sonia Ferrer a Sergio Fontecha cuatro días antes de su boda

Ha empezado la cuenta trás para Sonia Ferrer y Sergio Fontecha. La presentadora celebrará su boda soñada este sábado, 30 de julio, en una ceremonia en el campo en la que estará rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Todavía siguen con algunos preparativos de última hora y es que quedan exactamente cuatro días para que podamos verla vestida de novia. A la espera de que llegue el gran día, la presentadora barcelonesa ha querido declarar su amor por su futuro marido escribiéndole una carta en la que muestra todos sus sentimientos sin filtro.

"El sábado por la tarde me caso con la mejor persona que he conocido. Dicho así quizá os parezca poca cosa... quizá entenderíais mejor mi cara de pánfila al mirarle si os hablase de su inteligencia, su honestidad, paciencia, lealtad, buen humor, nobleza... Si os contase lo que es capaz de hacer con tal de verme sonreír, lo atento que está a las señales para que lleguemos a comunicar sin palabras, la facilidad con la que se emociona al sentirse querido y lo acojonantemente divertido que es", comienza diciendo Sonia.

"Probablemente muchos pensaréis que estas declaraciones públicas no son más que exhibicionismo, yo misma pensaba eso de las parejas que iban pregonando su amor en redes sociales, de las parejas que me recordaban que lo mío sí pero no... yo también pensaba eso de "dime de qué presumes...". No sabéis lo mucho que agradezco estar por fin al otro lado", confiesa.

La pareja contraerá matrimonio este sábado por la tarde y Sonia tiene claro que le mirará a los ojos "¡y le diré que sí a todo!". "Lo celebraremos con los más cercanos, pero vosotros, mi familia digital, los que me seguís día a día con mis reflexiones absurdas y mis paseos rodeada de animales, podréis seguir nuestro gran día y ver mi primera imagen vestida de novia a través de la página web de ¡HOLA!", ha explicado la colaboradora de televisión. "Mientras yo me subo a la nube y disfruto, ellos captarán los mejores momentos y os los contarán como solo los mejores saben hacerlo para finalmente ofreceros el próximo miércoles en la revista las mejores imágenes del enlace y la fiesta".

Para su gran día, Ferrer ha confiado en la firma Aire Barcelona: "Ganas de enseñaros por fin el vestido que ha diseñado para mi @airebarcelona con todo el mimo y talento que tiene su equipo de mujeres. Un equipo que rebosa sensibilidad, excelencia, buen gusto y experiencia". Y también se ha acordado de Inbodas y de la finca El Patio de Ángela, donde brindarán por su amor con sus invitados. "Es una tranquilidad saber que detrás de la organización de una celebración tan importante tengo un equipazo que sabe darme respuestas incluso antes de que les llegue la pregunta, que se adapta a nuestros gustos y necesidades y que nunca ha visto como un problema ¡que les meta un poni en una de sus fincas! Gracias".

Un 'sí, quiero' muy original

Como decíamos, la colaboradora de televisión catalana va a tener la boda con la que siempre soñó: en el campo y rodeada de sus animales. "Llevaré dos vestidos, seremos unos cien invitados y me acompañarán, por supuesto, mi hija, mis perros, mi poni y mi cabra", nos contaba hace unas semanas en las páginas de ¡HOLA!.

Sonia es una amante de la naturaleza y está feliz de poder celebrar su enlace en El Patio de Ángela, "un espacio perfecto que está cerca de mi casa y que se encuentra entre Valdemorillo y El Escorial". Como bien nos decía, no faltarán 'Toffee', que es como se llama su pequeño poni; 'Pipi', su divertida cabra, y sus perros, 'Duna' y 'Parche', ya que son parte fundamental de su familia.