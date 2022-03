¡Como un aficionado más! Iker Casillas acude de incógnito al Bernabéu para animar a su equipo

La noche del miércoles el estadio Santiago Bernabéu se llenaba de aficionados que disfrutaban en directo de la victoria del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain por tres goles a uno. Entre esas miles de personas que vieron el encuentro, enmarcado en los octavos de final de la Champions League, se encontraba Iker Casillas. El exguardameta, quien actualmente ejerce como adjunto al director general en la Fundación del club blanco, no ocupó uno de los palcos ni tampoco tribunas privilegiadas sino que se sentó en las gradas como el resto de aficionados. Para pasar desapercibido y no generar revuelo entre el público, optó por un look de incógnito compuesto por gorra, gafas, una braga con elementos representativos de la capital que solo dejaba al descubierto los ojos y una bufanda del equipo. "Me gusta el fútbol. Hala Madrid", decía.

A juzgar por la imagen que ha compartido, el deportista mostoleño no levantó ninguna sospecha entre los aficionados que le rodeaban ya que aparecen ajenos a todo y atentos únicamente al césped del estadio de Chamartín, que está en pleno proceso de remodelación. Iker disfrutó del partido acompañado de tres amigos entre los que se encontraba Luis Gómez Parra, director de marketing de una consultora estratégica especializada en el mundo del deporte, y aseguró estar entusiasmado de poder ver el encuentro desde esta perspectiva. "Para mí ha sido un partido épico el vivido hoy en el Bernabéu. La gente estaba entusiasmada y feliz por el pase a cuartos. Alegría total", señalaba Casillas, que está acostumbrado a vivir el fútbol desde el terreno de juego.

La imagen del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2012 (compartió el reconocimiento con Xavi Hernández, actual entrenador del FC Barcelona) infiltrado en el estadio en el que tantos buenos momentos vivió entre 1997 y 2015 no ha pasado desapercibida. Amigos y compañeros han reaccionado con gran sentido del humor al verle como uno más entre la afición que tanto cariño le tiene. "Vas de camuflaje, ¿eh?", le ha dicho Nira Juanco; " Jajajajjajajajjaajja ¡enorme!", ha indicado Susana Guasch; "Qué grande", ha puesto Óscar Martínez; "Y por aquí nos gusta tu camuflaje", ha resaltado Ana Bernal Triviño, quien colaboraba en los debates de la docuserie de Rocío Carrasco; "Qué crak", ha apuntado el jugador David Barral.

Doce meses de su separación

Desde que en verano de 2020 anunció su retirada de la competición, la vida de Iker Casillas ha dado un giro radical en todos los ámbitos. Este fin de semana se cumplirá un año desde que el portero, condecorado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, anunció su separación de Sara Carbonero. Tras más de diez años de relación, un beso que dio la vuelta al mundo en la final del Mundial de Sudáfrica y un enlace secreto, la pareja decidía emprender caminos diferentes sin dejar nunca de estar unidos por sus hijos, Martín y Lucas, quienes nacieron en 2014 y 2016 respectivamente. La relación entre el exjugador y la presentadora de Que siga el baile no ha dejado de ser cercana tal y como reflejan los comentarios que comparten en sus respectivas fotos. Profesionalmente ha vuelto a estar vinculado con el Real Madrid y se ha volcado en dos empresas relacionadas con la prevención de problemas cardíacos y con los análisis tácticos en el fútbol.

