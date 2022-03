Paz Padilla recibe el cariño de su ex, padre de su hija Anna Ferrer, en su reaparición ante el público

A Paz Padilla le está llegando estos días una ola de apoyo por parte de todos aquellos que la admiran y la quieren, ante los últimos acontecimientos que afectan a la dilatada carrera de la presentadora y actriz. Entre las personas que han querido arroparla se encuentra alguien muy especial para ella, como es el padre de su hija Anna y el hombre con el que estuvo casada durante un lustro. Se trata de Albert Ferrer, que este fin de semana acudía al Teatro Nuevo Apolo de Barcelona donde la intérprete gaditana reaparecía ante el público para representar allí por primera vez su exitosa obra El humor de mi vida. Dentro del recinto, la expareja presumía de buena relación y ella le daba las gracias de corazón por haberla arropado en su debut en la ciudad condal. Hacía mucho tiempo que no se les veía juntos públicamente, por lo que esta vez tenía un significado especial.

Silencio de Paz Padilla ante la rescisión de su contrato con Mediaset

Mediaset, el grupo audiovisual al que ha estado ligada durante los últimos trece años, confirmaba el pasado miércoles la rescisión del contrato vigente de la que hasta ahora era una de sus estrellas. La decisión, según la cadena privada, venía provocada por el "incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", rezaba el comunicado. Una marcha del plató en directo que se produjo en aquella fecha tras vivir un tenso enfrentamiento con Belén Esteban en el magacín de tarde. Tras su abrupta salida de la televisión, Paz se ha centrado en su gratificante trabajo sobre las tablas y es ahí donde está recibiendo el calor no solo de sus seres queridos sino también de compañeros como Santi Millán o Elsa Anka. La actriz, volcada en este y otros proyectos, guarda por ahora silencio sobre su inesperada despedida de la pequeña pantalla.

La fiesta de disfraces de Anna Ferrer, con Paz Padilla 'convertida' en Lady Gaga

En cuanto a Paz Padilla y Albert Ferrer, se casaron en 1998 en una masía de Premià del Mar (Barcelona). Tras cinco años de matrimonio, todo acabó en 2003 y así lo contaba la propia actriz cuando ya habían cicatrizado sus heridas: "Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado la llama, pero yo estaba profundamente enamorada", relataba en una entrevista con Bertín Osborne. "Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes para mostrarle que estaba bien, pero cuando cerraba la puerta me hinchaba a llorar otra vez", confesaba. La expareja no siguió adelante, pero tiene algo en común que nació fruto de su relación: su hija Anna. Además, como ha quedado demostrado este fin de semana, la relación entre los dos sigue siendo fluida y no dudan en apoyarse mutuamente cuando uno u otro lo necesita.

La reacción de Paz Padilla a las últimas publicaciones sobre su vida

