El hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, un 'superhéroe' tras los pasos de su papá

Será el próximo mes de abril cuando cumpla su primer año, pero el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres ya parece sentirse atraído por el fútbol, disciplina a la que se ha dedicado profesionalmente su padre y a la que sigue actualmente vinculado. Este fin de semana la actriz y el comentarista deportivo han organizado una jornada en casa con un grupo de amigos y uno de ellos, el director deportivo de CF Fuenlabrada, Miguel Melgar, ha sorprendido al pequeño Miki con una pelota de regalo que parece haberle encantado. "Su primer balón de fútbol... No podía venir de otro", ha dicho la protagonista de títulos como El comisario, Velvet o Si yo fuera rico junto a una foto en la que el niño, muy sonriente con su nuevo juguete en brazos, mira simpático al 'culpable' de introducirle en este universo.

Miguel Jr fue sin duda el gran protagonista del plan, que comenzó con una barbacoa para comer y se alargó hasta la hora de cenar. El pequeño hizo las delicias de amigos como Fernando Sanz, Ingrid Asensio, Isabel Navarro o Natalia de la Vega, entre otros, al recibirlos convertido en Batman. A sus diez meses, el niño ha celebrado por primera vez Carnaval transformándose en este popular personaje de cómic y él mismo alucinaba observando con detalle la capa negra que incorporaba su disfraz. "Mi superhéroe", decía Miguel Torres de su hijo. Además, se lo pasó en grande con su padrino, Poty Castillo, al que miraba muy atento mientras el coreógrafo lo llevaba en brazos y señalaba uno de sus juguetes.

En estos últimos meses Paula y Miguel viven con gran ilusión las mágicas primeras veces de su bebé, al que consideran un ángel que ha llegado para completar su felicidad: su primera visita a la playa, sus primeras navidades, su primera cabalgata de Reyes... y ahora su primera toma de contacto con el fútbol, que promete tener un papel importante en su vida según vaya creciendo. Además de que su padre compitió al más alto nivel en este deporte hasta que colgó las botas en verano de 2019, su tío materno, Luisma, es un gran aficionado y ya dejó claro que iba a contagiarle a su sobrino la pasión por el Real Sporting de Gijón. Para la intérprete asturiana también es muy bonito ver la complicidad que existe entre el pequeño Miki y su hermana Daniella Bustamante. "El niño donde más feliz está es en brazos de su hermana. La mira de una forma que no me mira a mi así ni de lejos", aseguraba con orgullo.

Un bonito momento sin planes de boda

La etapa que atraviesan Miguel y Paula es plena en todos los sentidos. Triunfan en lo laboral y personalmente forman un tándem perfecto desde hace ya cuatro años. En enero se cumplieron cuatro años desde que se comprometieron a "respetarnos y siempre sumarnos el uno al otro", y el balance no puede ser más positivo. Están felices con la familia que han formado y siguen sacando tiempo para hacer planes los dos solos como cenas o viajes, pero no se plantean pasar por el altar. "Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", decía la intérprete, que estuvo casada con David Bustamante. Por su parte, el deportista dio el "sí, quiero" en 2013 a María Plaza.

