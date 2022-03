María Adánez se toma con humor su último percance de 'mami dormida'

Para María Adánez "la experiencia de ser madre está siendo agotadora, divertida, emocionante, llena de dudas, de miedos", pero gracias a su hijo Claudio ha sentido, por primera vez, "el amor incondicional". La actriz habló así en una entrevista concedida a ¡HOLA! por el nacimiento del pequeño en la que explicó que después de dar a luz ya no eres la misma persona. "Por mucho que te lo cuenten o lo leas en los libros, hay que vivirlo para saberlo. La vida da un giro radical y, después de un embarazo, cuerpo y mente ya no vuelven a ser los mismos", dijo. En aquella conversación confesó que lo más duro de la maternidad era "dormir menos" y ahora ha compartido con todos sus seguidores el percance que ha sufrido por esta falta de sueño. "Esguince en el pie izquierdo. Atención mamis dormidas con los biberones de madrugada", ha dicho mientras mostraba la radiografía.

La madrileña, de 45 años, ha recibido numerosos mensajes de ánimo. Algunos muy divertidos, como el de esta otra mami. "Le había dado a 'me gusta', pero no me gusta. Los biberones nocturnos son un peligro. Recupérate pronto". Otro seguidor, al fijarse en la fecha mágica de la radiografía, ha hecho sonreír a la actriz. "Espero que mejores pronto. Tienes una radiografia con fecha única: 22-02-2022".

María Adánez siempre quiso ser madre y su deseo se hizo realidad hace casi un año. El 18 de mayo de 2021 vino al mundo Claudio y la vida de la actriz dio un giro de 180 grados. El bebé es fruto de su relación con el neurólogo Ignacio Hernández Medrano, a quien conoció en 2016. "Es un hombre sensible, inteligente y divertido", declaró la intérprete sobre su pareja al posar por primera vez con él en público. "Para mi salud mental es mejor que mi pareja no tenga nada que ver con mi profesión, es importante llegar a casa y hablar de otros temas. A mí me gusta mi trabajo, es maravilloso, pero hay muchas cosas más en el mundo y muy interesantes. Siempre me ha gustado tener amigos de otras profesiones: escultores, pintores, astronautas, escritores... Creo que así el mundo es más rico", aseguró.

Tras la llegada de su primer hijo, la pareja decidió dar un paso más en su relación y casarse, una noticia que pilló por sorpresa a propios y extraños. "Sí, me he casado por sorpresa, pero para vosotros", dijo la actriz a la prensa. "Ha sido todo fenomenal, en la más estricta intimidad. Solo estuvo la familia", contó con una gran sonrisa.

