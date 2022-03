¡Recién casados! La boda sorpresa de María Adánez con su pareja Ignacio Hernández Medrano

María Adánez ha sorprendido a todos en la tarde de este sábado al anunciar con emoción que se ha casado con su pareja Ignacio Hernández Medrano. 'Just Married' ('Recién casados'), ha escrito en inglés la actriz junto al emoticono de un anillo para comunicar la gran noticia. En la imagen que ha compartido, vemos a la intérprete con gesto travieso de felicidad tapándose parte de los labios con el cuello del jersey, mientras que su ya marido acurruca por detrás su cara junto a la cabeza de su esposa con un rostro que denota la inmensa alegría que siente. El enlace, celebrado por lo visto en la más estricta intimidad, llega seis meses después del nacimiento de su hijo Claudio. El pequeño, que venía al mundo el pasado 18 de mayo por cesárea, suponía la culminación a la discreta y bonita relación sentimental que mantiene la enamorada pareja desde el año 2016.

María Adánez muestra la primera foto de su bebé a los once días de nacer

Las felicitaciones y mensajes de cariño por el "sí, quiero" no se han hecho esperar por parte de amigas y compañeras de profesión de María Adánez, caso de Maribel Verdú, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Ruiz, Cristina Castaño, Manuela Velasco, Silvia Abascal o Nuria Gago, entre otras. La protagonista de Aquí no hay quien viva no hay quien viva no puede estar más orgullosa de su chico, que recientemente entraba en la prestigiosa lista Forbes como uno de los 100 españoles más creativos. Lo hacía gracias a su plataforma de inteligencia artificial cuyo objetivo es mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes y de la gestión hospitalaria. "¡Hoy presumo de pareja! ¡Enhorabuena mi amor!", decía la intérprete con enorme satisfacción. Nacho, como ella se dirige a él, es también cofundador de IA Savana, una especie de Google del sector muy útil para los sanitarios en la toma de decisiones y en el diagnóstico; para los centros como herramienta de gestión, y para investigadores a la hora de extraer datos.

María Adánez, con el mismo entrenamiento premamá de Paula Echevarría y Dafne Fernández

Fue Ignacio Hernández Medrano quien hizo que la actriz recuperara la ilusión en el amor después de haberse casado ella con el abogado David Murphy, de quien se separó en 2013. María y Nacho comenzaron su noviazgo hace cinco años y fue en febrero de 2017 cuando la intérprete le presentó oficialmente en la entrega del premio Miguel Mihura de teatro. La vida de la pareja ha cambiado radicalmente en este 2021, al dar la bienvenida al que se ha convertido en su mayor alegría y el motor de su existencia, su primer retoño. Juntos disfrutaban de un verano inolvidable en "pueblos medievales, ruinas grecorromanas, playas del mediterráneo y montañas de los Pirineos", contaba la actriz entonces, que comenzó su recorrido estival junto a su familia en Barcelona, y continuaron su visita a localidades costeras y pintorescas de la Costa Brava. Calella de Palafrugell o San Martín de Ampurias fueron algunas de sus paradas, donde comprobábamos ya como el precioso bebé ha heredado sin duda los enormes ojos de sus padres.

María Adánez muestra la primera imagen de su hijo Claudio a los once días de nacer

