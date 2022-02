Fallece a los 31 años Jamal Edwards, conocido 'youtuber', descubridor de Ed Sheeran y amigo de la familia real británica

Hoy el mundo de la música es un poquito más huérfano. El empresario británico y estrella de Youtube Jamal Edwards, falleció este pasado domingo a los 31 años de manera repentina. Fundador de la plataforma de música SBTV con la que ayudó a lanzar la carrera de artistas como Ed Sheeran, Jessie J, Rita Ora o Skepta, no ha trascendido por el momento las causas de su muerte, la que ha sido confirmada mediante un comunicado por su propia madre, la cantante y presentadora de televisión Brenda Edwards, quien dijo que estaba "completamente devastada".

VER GALERÍA

- El príncipe Carlos, positivo en coronavirus por segunda vez

- Isabel II da positivo en coronavirus y presenta síntomas leves

“Con el más profundo dolor de mi corazón, confirmo que mi hermoso hijo Jamal Edwards ha fallecido después de una enfermedad repentina. Yo misma, su hermana Tanisha y el resto de su familia y amigos estamos completamente devastados. Era el centro de nuestro mundo” señalaba la madre del empresario en un comunicado. “Mientras asimilamos su fallecimiento, pedimos privacidad para llorar esta pérdida inimaginable. Me gustaría agradecer a todos sus mensajes de amor y apoyo. Jamal fue una inspiración para mí y para muchos. Nuestro amor por él sigue vivo. Su legado seguirá vivo. Larga vida a Jamal Edwards”, añadía.

Defensor a ultranza de la música callejera, Jamal pasó de hacer vídeos con un teléfono móvil de 20 euros a administrar su propio canal en YouTube, crear un sello discográfico, dar forma a una marca de moda y producir algunos videoclips. A pesar de que quiso permanecer el anonimato, al más puro estilo del grafitero Bansky, pero su imparable éxito y un anuncio en Google Chrome impidió que así fuera, pues su nombre comenzó a ser buscado millones de veces y su rostro reconocido allá donde fuera.

VER GALERÍA

- El príncipe Harry admite que tener dos hijos es 'hacer malabarismos' y explica cómo se porta Lilibe

- ¿Irá el príncipe Harry a la misa en recuerdo al duque de Edimburgo? Esto dicen sus últimos movimientos

Convertido en uno de los porteadores de la antorcha olímpica de los Juegos de Londres de 2012, Edwards también fundó una organización benéfica, JE Delve, que trabaja con jóvenes en el suburbio de Luton donde creció, escribió una serie de libros de autoayuda sobre salud mental y fue embajador de Prince's Trust, una organización benéfica juvenil dirigida por el Príncipe de Gales que ayuda a los jóvenes a crear sus propias empresas. Por este motivo Carlos de Inglaterra utilizaba las redes sociales de Clarence House para rendir un sentido homenaje al empresario, al que tuvo la oportunidad de conocer de cerca. "Pensando en la familia de Jamal Edwards. Su trabajo en la música, pero también como embajador de una nueva generación, incluido su trabajo para The Prince's Trust, fueron una inspiración para muchos" escribía el hijo de Isabel II.

Pero esta es solo una de las miles de condolencias que se han sucedido tras conocerse esta triste noticia e inesperada noticia pues, Jamal no solo fue visto a principios de este mes en los Brit Awards, sino que este mismo sábado actuó como DJ en un concierto en el norte de Londres. “Mi primera entrevista fue contigo. Jamal, nuestras interminables charlas sobre música y la creencia que tenías en mí y en muchos de nosotros antes de que creyéramos en nosotros mismos. Estoy devastado. No hay palabras que puedan describir lo agradecida que estoy de haber estado en su presencia. Gracias por todo lo que me demostraste” escribía Rita Ora.

VER GALERÍA

- Richard Branson: de vender discos en el sótano de una iglesia a viajar a la puerta del espacio

- Las imágenes del aparatoso accidente en bicicleta de Richard Branson a sus 71 años

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que la música y el entretenimiento británicos "perdieron una de sus estrellas más brillantes", mientras que el rapero Dave simplemente tuiteó: "Gracias por todo. Las palabras no pueden explicar". Un mensaje que se une al del actor y director Adam Deacon, quien publicó que estaba "honestamente desconsolado". "Jamal fue uno de los hombres más agradables, con los pies en la tierra y más humildes que he conocido en esta industria", dijo. "Él siempre me dio tiempo, incluso cuando nadie más lo haría".

La última publicación de Edwards en su perfil de Instagram fue un homenaje de cumpleaños a su "hermano", Ed Sheeran. Compartiendo una foto antigua de la pareja en Marbella, escribió: "Feliz cumpleaños al OG, Ed. Bendecido por tenerte en mi vida hermano. Sabes que han sido compañeros durante mucho tiempo cuando pierdes la cuenta de los años". ¡Sigue rompiéndolo e inspirándonos a todos G!"

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.