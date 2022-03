Isabel II da positivo en coronavirus y presenta síntomas leves

En las últimas semanas han sido varios los miembros de la realeza europea que se han contagiado de coronavirus y ahora se suma un positivo más: el de Isabel II. A sus 95 años, la soberana británica experimenta síntomas leves parecidos a los de un resfriado tal y como han confirmado desde el Palacio de Buckingham, donde aseguran que la Reina espera continuar con tareas livianas en el Castillo de Windsor a lo largo de la próxima semana. Además, en esta fortaleza ubicada en el condado de Berkshire en la que vive desde el inicio de la crisis sanitaria, recibirá atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas recomendadas por los facultativos.

La Reina, que se entiende que ha recibido la pauta completa de vacunación con las tres dosis, ha dado positivo en coronavirus tras una semana en la que su actividad oficial no ha cesado. El pasado jueves recibió en una audiencia en el Castillo de Windsor al nuevo secretario de Defensa, el general de división Eldon Millar, y su predecesor en el cargo, el contraalmirante James Macleo. Ante ellos, reconocía por primera vez en público su fragilidad. “Como pueden ver, no me puedo mover”, dijo mientras señalaba su pierna izquierda con una enorme sonrisa y un excelente aspecto.

La salud de la soberana, que acaba de cumplir siete décadas en el trono, llevaba bajo estrecha vigilancia desde el 10 de febrero, cuando el príncipe Carlos de Inglaterra dio o positivo en covid-19 por segunda vez (ya lo pasó en marzo de 2020, coincidiendo con la primera ola de la pandemia). Según aseguraba fuentes oficiales, el heredero al trono y su madre estuvieron juntos poco antes, coincidiendo con el regreso de la monarca de Sandringham. A pesar de que la Reina no presentó entonces ningún síntoma, los médicos sí le recomendaron hacerse test rápidos, uno al día durante siete jornadas, para mayor tranquilidad. El pasado lunes, día de San Valentín, Clarence House informaba del contagio de la duquesa de Cornualles, que se ha autoaislado y está siguiendo las directrices sanitarias del Gobierno mientras el heredero al trono ya está recuperado y ha retomado su agenda.

Una semana intensa para la Corona británica

No está siendo una etapa fácil para Isabel II. Hace solo unas horas su nieto, el príncipe Harry, aseguraba que no se siente seguro de viajar a Londres con su mujer y sus niños ya que en el país que lo vio nacer no tiene protección policial ni tampoco se le permite pagar este servicio. Por otra parte, la fundación del príncipe Carlos está siendo investigada ya que el director de la entidad habría mediado para que el magnate saudí Mahfouz Marei Mubaraka obtuviera la nacionalidad británica a cambio de donaciones a la organización. También ha habido esta misma semana novedades en el problema legal del duque de York. El tercer hijo de la soberana y el duque de Edimburgo no se tendrá que enfretar a un proceso con jurado al haber llegado a un acuerdo financiero extrajudicial con Virginia Giuffre, quien le denunció por los supuestos abusos sexuales que sufrió cuando era menor de edad.

