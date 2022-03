Cómo la última ola de la pandemia ha alcanzado los palacios

A los palacios subí, a las cabañas bajé y en todo sitio dejé recuerdo amargo de mí. Son versos de Don Juan Tenorio, pero bien podrían servir para aludir a la pandemia que en el año 2020 cambio nuestras vidas, quien sabe si para siempre, como un Guadiana que nunca desaparece del todo, y sobre todo, que no entiende de sangre azul. En las últimas semanas, la marea de esta última ola parece haber entrado de lleno en los palacios de Europa. La familia real sueca, Margarita de Dinamarca, el rey Felipe, el príncipe Carlos, su mujer, Camilla de Cornualles... son algunos de los últimos 'royals' en dar positivo en covid con los cambios en la agenda que ello conlleva, además de las precauciones para proteger a los demas miembros de sus familias.

Los reyes de Suecia y los herederos

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, de 75 y 78 años, comenzaron el año aquejados de coronavirus y tras ellos, se infectaron los príncipes herederos. Para ellos era su segundo contagio y, además, especialmente preocupante en el caso de Daniel de Suecia, que pertenece a un grupo de riesgo debido al transplante de riñón al que se sometió tras una enfermedad renal en 2009. Afortunadamente, tanto la princesa Victoria, como su marido y sus padres superaron la enfermedad sin mayores consecuencias.

Margarita de Dinamarca, tras su 81 cumpleaños

Sin salir de las monarquías nórdicas, la reina Margarita de Dinamarca fue la siguiente en contraer el virus. Con 81 años recién cumplidos, su salud preocupaba, pero se ha recuperado sin problemas y ya ha finalizado su aislamiento. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, la Monarca, que acaba de celebrar su 50º aniversario en el trono, canceló las vacaciones de invierno que tenía previsto disfrutar en Noruega hasta el 20 de febrero t que iban a convertir a su hermana, la princesa Benedicta, en regente. Otra vez será.

El rey Felipe, aún en aislamiento

Tan solo unos días después, era el rey Felipe quien anunciaba que había dado positivo en coronavirus tras unos síntomas leves. Después de una cuarentena de siete días, Casa Real ha informado de que ya se encuentra mucho mejor, pero debe continuar en aislamiento ya que el resultado de las pruebas aún no ha sido negativo. El Monarca no ha podido retomar su agenda cuando tenía previsto, pero sigue con la actividad de manera telemática desde el pabellon del Príncipe, donde reside con su familia. Por su parte, su esposa, doña Letizia y su hija la infanta Sofía, han continúado con su rutina con normalidad al no presentar ningún síntoma.

El príncipe de Gales, por segunda vez, y la duquesa de Cornualles

Casi al mismo tiempo que don Felipe, Carlos de Inglaterra confirmaba su contagio por segunda vez. El heredero, de 73 años, fue uno de los primeros 'royals' en padecer la enfermedad hace ya casi dos años y hace una semana, con las tres dosis de la vacuna administradas, volvió a dar positivo, aunque ya lo ha superado y ha vuelto al trabajo este mismo jueves. A diferencia de la otra ocasión, su mujer, Camilla de Cornualles también ha contraído el virus, suspendiendo su agenda e iniciando el aislamiento correspondiente. Además, preocupa especialmente la salud de Isabel II, de 95 años, con la que estuvo en contacto su hijo días antes de conocer el diagnóstico. Aunque se encuentra bien, la Reina ha sido sometida a un exhaustivo seguimiento médico por precaución. Dado que no tiene síntomas, no tiene que estar aislada, y ha seguido con su agenda oficial, aunque en los últimos meses se ha visto sensiblemente mermada tras algún que otro bache de salud.

La actividad de los miembros de las casas reales, siempre en contacto con personas de diferentes ámbitos, supone una gran exposición al virus, a pesar de que se pongan todas las precauciones posibles. Alberto de Mónaco fue el primer jefe del Estado en contraer covid en 2020, cuando aún no se habían desarrollado las vacunas y aunque sus síntomas fueron leves, la recuperación completa fue bastante dura, tal y como él mismo relató una vez superada la enfermedad. El Príncipe conoce bien los riesgos y, en lo que concierne a sus hijos quiere correr los mínimos. Por eso tomó hace meses una controvertida decisión: que estudien en casa junto a una burbuja de seis compañeros hasta que la situación de la pandemia mejore. A pesar de que a veces se pierde la cuenta de las olas que han transcurrido, la buena noticia es que los últimos contagios que ha habido en el mundo royal han sido numerosos, pero ninguno de ellos grave.