Margarita de Dinamarca, de 81 años, da positivo en coronavirus

El coronavirus se está cebando con la Casa Real danesa. Después de que el príncipe Christian y su madre, la princesa Mary, resultaran infectados, la monarquía del país ha confirmado que la reina Margarita, de 81 años, ha dado positivo en Covid-19. La soberana se sometió a un test este martes por la noche, horas después de que acudiera a una inauguración. De momento presenta síntomas leves y se encuentra en el Palacio de Christian IX en Amalienborg. Las vacaciones de invierno que tenía planificadas hasta el 20 de febrero en Noruega, y que iba a comenzar este miércoles, se han cancelado. En todo momento, Palacio ha indicado que se están siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La última vez que se ha visto a la soberana en público fue este martes cuando participó en la inauguración de la muestra DAnnebrog. El barco real durante 90 años. Vestida con abrigo de piel y un conjunto en tonos burdeos, apareció en escena con su habitual buen aspecto y su eterna sonrisa. En el acto dirigió incluso unas palabras a los presentes con las que se dio por inaugurada la exhibición. Después de los discursos y en compañía de la directora de la exposición, Sarah Giersing, y el inspector del museo, Benjamin Asmussen, acompañaron a la monarca a hacer un recorrido por esta retrospectiva que es un viaje por el barco real a través de nueve décadas y un encuentro con tres monarcas: Christian X, Frederik IX y la actual Reina. También se habla sobre la importancia de esta embarcación en la vida de la monarquía, sobre la vida a bordo y sobre los encuentros de los daneses con este navío.

El contagio de la soberana ha hecho que se quede sin sus vacaciones de invierno que estaban previstas hasta el 20 de febrero y que iban a convertir a su hermana, la princesa Benedicta, en regente. La infección viene después de unas semanas irrepetibles para la Casa Real danesa. El 14 de enero, la reina Margarita celebró sus 50 años en el trono, con unas celebraciones adaptadas a las restricciones sanitarias en las que no faltó un ápice de solemnidad. Este sábado, la princesa Mary, esposa del príncipe heredero Federico, cumplió 50 años con un despliegue sin precedentes: entrevistas, programas de televisión, exposiciones y las sinceras y cariñosas felicitaciones de los daneses para una Princesa que algún día está llamada a ser la Reina consorte.

La nueva variante ómicron está atacando muy fuerte en el norte de Europa y en especial a la monarquía danesa. El pasado 15 de diciembre la Corte danesa informó el positivo de la princesa Mary, que estuvo confinada en el palacio de Amalienborg, en Copenhague. Su hijo mayor, Christian, se infectó un año antes, en diciembre de 2020 tras un brote detectado en su colegio y estuvo confinado en el palacio de Federico VIII, en Amalienborg. Además, desde que estalló la pandemia, otros miembros de la realeza como Beatriz de los Países Bajos, Alberto de Mónaco, el príncipe Carlos de Reino Unido o su hijo, el príncipe Guillermo, también han sido atacados por el coronavirus.