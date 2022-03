¿Irá el príncipe Harry a la misa en recuerdo al duque de Edimburgo? Esto dicen sus últimos movimientos

Las restricciones sanitarias han impedido un encuentro público de la Familia Real británica en los últimos tiempos, pero en solo unas semanas podríamos volver a ver a Isabel II, que acaba de dar positivo en coronavirus, rodeada gran parte de sus seres queridos. El próximo 29 de marzo se llevará a cabo el funeral por el primer aniversario de la muerte del duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021, y en este servicio religioso se espera que se reúnan gran parte de los miembros de los Windsor en la Abadía de Westminster. Al tratarse de un acto más privado que oficial, podría asistir el duque de York tras el fin de su proceso judicial y también existe la posibilidad de que acuda el príncipe Harry.

VER GALERÍA

-Así es la relación de los príncipes Guillermo y Harry con cada uno de sus primos Windsor

-¡Sorpresa en la Super Bowl! El príncipe Harry y su prima Eugenia en la gran cita del fútbol americano

El homenaje al duque de Edimburgo llega en un momento complicado para el príncipe Harry ya que afirma que "no se siente seguro" de viajar a Londres con su mujer y sus hijos. El motivo es que tras dejar de ser un miembro senior de la Familia Real británica ya no tiene protección policial en Reino Unido y tampoco se le permite abonar este servicio de su propio bolsillo. Dispuesto a revertir la situación y alegando que "otros que han dejado un cargo público y tienen un riesgo de amenaza inherente reciben protección policial sin costo alguno para ellos", se ha enfrentado judicialmente al Ministerio del Interior. Este viernes se celebraba en el Tribunal Superior de Londres la primera audiencia preliminar. "No hace falta decir que quiere volver: ver a familiares y amigos y continuar apoyando las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón", decía su abogado, Shaheed Fatima.

Los últimos movimientos del duque de Sussex hacen pensar, por tanto, que no estará presente en este tributo a su abuelo y que si, finalmente acude, no lo hará acompañado de Meghan Markle, Archie Harrison y la pequeña Lilibet Diana. Así lo considera una fuente del entorno real consultada por el Daily Mail, puesto que asistir sería contradecir la postura que defiende ante la Justicia británica. Su defensa recalca que es peligroso estar en Londres con su familia y sin protección policial. La amenaza o el riesgo, según indica, es idéntico al que tenían antes de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos ya que sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono y ha recibido amenazas. Como ejemplo la persecución que sufrió por parte de los fotógrafos cuando en julio del pasado año estuvo en inaugurando una estatua de su madre, Diana de Gales.

VER GALERÍA

El vínculo que se mantiene intacto

A pesar de que tiene su residencia fijada a miles de kilómetros de Reino Unido y de que decidió alejarse de los deberes reales para ser económicamente independiente, el príncipe Harry sigue teniendo una estrecha vinculación con su país. Así lo demuestra su último movimiento. El hijo menor del príncipe Carlos ha renovado el contrato de arrendamiento de Frogmore Cottage, la que fue su residencia en Londres y es el actual hogar de la familia formada por Eugenia de York, Jack Brooksbank y el pequeño August. Tener un domicilio en Gran Bretaña le permite seguir siendo uno de los cuatro Consejeros de Estado de Isabel II y, por tanto, asumir algunos de los deberes de la soberana si se encuentra temporalmente indispuesta.

Los duques de Sussex estuvieron viviendo en Frogmore Cottage desde la primavera de 2019, pocas semanas antes del nacimiento del pequeño Archie. Esta casa fue un regalo que la Reina les hizo en octubre de 2018, cuando se conoció que la pareja estaba esperando su primer hijo. Cuando en 2020 anunciaron su decisión de renunciar a las obligaciones con la Corona apostaron por mantener esta vivienda y entonces se les puso el requisito de abonar el coste de la reforma que se hicieron para que pudieran formar su hogar. Meses después pagaron los 2,67 millones de euros que costó poner a punto esta residencia.