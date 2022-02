LO MÁS DESTACADO No dejes de leer las noticias más importantes de la semana Estas son las cinco noticias que no puedes perderte

EXCLUSIVA: Ainhoa Armentia, la imagen más inesperada, junto a su marido y sus hijos, disfrutando del fin de semana

Sonriente y muy cariñosa, dejó claro que son una familia unida y que la relación entre ellos sigue siendo buena, mientras veían a su hijo más pequeño jugar al fútbol

EXCLUSIVA: la reunión secreta de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona

Los dos llegaron el viernes a la Ciudad Condal. La hermana del Rey viajó desde Ginebra junto a su hija, Irene, quien disfruta esta semana de sus vacaciones de invierno.

Ana Rosa Quintana reaparece y cuenta cómo está: 'Me encuentro muy bien, en la recta final de la quimio'

Ana Rosa Quintana ha reaparecido ante sus seguidores para informar sobre su estado de salud en el tratamiento contra el cáncer. "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", ha asegurado la presentadora más de un mes después de su última actualización.

Así es Lucho Soriano, pareja de Anna Simón y reconocido estilista de ficciones como 'Velvet' o 'Campeones'

Anna Simón ha decidido ser madre por primera vez junto a su pareja. Tal y como ha adelantado El Nacional.cat y ha podido confirmar ¡HOLA!, la periodista, nacida en Barcelona el 9 de agosto de 1982, mantiene desde 2012 una discreta relación con su novio, el reconocido estilista catalán, Lucho Soriano quien ha optado siempre por quedarse en un segundo plano.

