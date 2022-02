Alba Santana recibe la millonaria herencia de su madre, Mila Ximénez

El fallecimiento de Mila Ximénez provocó un inmenso dolor en su hija, Alba Santana. "No habrá otra igual, para lo bueno y para lo malo", dijo la joven en la despedida de la periodista sevillana. Su relación no fue fácil, pero el amor que sentían pudo con todos los obstáculos. Alba reconoció que la mejor herencia que le había dejado Mila era su ejemplo como madre. "Me gustaría parecerme a ella en la relación con mis hijos, en poder contarnos las cosas abiertamente; en no tener ese miedo de tener que mentirle a tus hijos para que no te juzguen. Mi madre siempre ha sido muy abierta y siempre me ha contado las cosas, las buenas y las malas", confesó en una entrevista concedida a ¡HOLA!. A este legado tan importante, Alba tiene que sumar ahora la herencia económica de su madre. Ocho meses después de la muerte de la colaboradora, la joven ha recibido una cuantiosa cantidad de dinero.

- Nuevo golpe para Alba Santanta, que pierde a su madre y a su padre en el mismo año

VER GALERÍA

Según publica la revista Lecturas, Mila Ximénez hizo cambios en su testamento para dejar a su hija el dinero que acumuló durante sus años de triunfo y trabajo. La colaboradora modificó la titularidad de una sociedad en la que figuraban ella, Alba y su hermano Manolo, dejando a Alba como única beneficiaria de los tres millones en metálico con que contaba dicha sociedad. Esta publicación también señala que la herencia de su padre, Manolo Santana, está en el punto de mira desde la muerte del tenista, el pasado 11 de diciembre.

- Belén Esteban y Kiko Hernández ya tienen los objetos que les dejó Mila Ximénez

Tras la muerte de Mila Ximénez, el 23 de junio de 2021, su hermano Manolo supervisó la mudanza y el transporte de los enseres de la periodista, muchos de los cuales se quedaron algunas de las personas que más quería, como Kiko Hernández o Belén Esteban. Algunas cajas llevaban el nombre de su hija y la palabra Holanda. Alba decidió llevarse las pertenencias de su madre a Ámsterdam, donde tiene fijada su residencia con su marido, el empresario Aviv Miron, y sus dos hijos, Alexander (2007) y Victoria (2021).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Alba nació el 15 de abril de 1984 y su infancia estuvo marcada por la traumática separación de sus padres, Mila Ximénez y Manolo Santana. "No ha sido fácil ser la hija de Santana y Mila: son dos mundos opuestos, pero soy consciente de que los dos me han querido muchísimo", declaró la joven en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2013. Alba contó en aquella charla que con seis años tuvo que irse a vivir con su padre porque su madre "no podía mantenerme". A los diez años regresó con Mila, pero a los 12 tuvo que volver con Santana porque la periodista no encontraba trabajo. "A los que dicen que mi madre me abandonó, yo les digo que ella me ofreció la mayor prueba de amor que puede ofrecer una madre: rota por el dolor, renunció a mí para que yo tuviera un futuro", aseguró con rotundidad.

VER GALERÍA

Alba estuvo viviendo con su padre hasta los 18 años, cuando empezó a ir a la Universidad, y a partir de ese momento, la relación con su madre experimentó un gran cambio. Desde entonces, vivieron muchos momentos juntas, como la boda de Alba o el nacimiento de sus dos hijos. También compartieron la felicidad de Mila por su renacer televisivo como colaboradora de televisión y concursante de realities.

VER GALERÍA

A pesar de su discreción, Alba supo apoyar a su madre cuando correspondía. Viajó a Honduras para sorprender a Mila durante su paso por Supervivientes 2019 y entró en la casa de Gran Hermano VIP a finales de 2020 para decirla lo mucho que la quería. "Me ha dado una gran lección y me ha enseñado muchísimas cosas de ella que no sabía. De la capacidad que tiene de superación", dijo en aquel momento. "La conozco muy bien y sé todos los retos que ha tenido que superar. Cada uno habrá pasado lo suyo, pero yo como hija sé que ella ha tenido que pasar cosas que para ella eran un mundo. Ha tenido bajones y mejorías y ahora la veo muchísimo mejor. Se va a llevar muchísimo de este concurso", finalizó.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.