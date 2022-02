La familia de Halyna Hutchins, víctima del accidente en 'Rust', demanda a Alec Baldwin por homicidio imprudente

La familia de Halyna Hutchins ha presentado una demanda formal en el estado de Nuevo México contra Alec Baldwin y "otros responsables de la seguridad del set durante el rodaje" de la película Rust, escenario del trágico accidente que le costó la vida a la directora de fotografía. El artista, junto con los otros demandados, se enfrenta a una acusación de homicidio imprudente, tal y como explicó Brian Parnish, el abogado que representa al marido, Matthew Hutchins, e hijo, Andros de nueve años, de la fallecida, en una rueda de prensa desde la sede de su bufete en el centro de Los Ángeles. Parnish detalló que Baldwin y los otros productores de la cinta incurrieron en “conducta imprudente y medidas para reducir costes” que provocaron el accidente mortal.

El letrado presentó una lista de "al menos 15 procedimientos estándar de la industria" que fueron ignorados por los productores, como no utilizar armas de utilería en lugar de revólveres reales, ausencia de personas expertas en la manipulación de armas y falta de equipos de protección para los trabajadores. En la demanda se puede leer la frase: “Halyna se merecía vivir”. Señala además el documento, obtenido por People, que se busca justicia para la familia y responsabilizar a quienes causaron su trágica muerte.

Horas después de conocerse esta demanda, el actor Alec Baldwin compartía un significativo mensaje en sus perfiles: una señal en la que se podía leer “Todo va a ir bien”. En los últimos meses se han puesto en marcha varias acciones legales contra los responsables del rodaje. El pasado noviembre, Serge Svetnoy, director de iluminación del western, demandó al actor por negligencia, y Hannah Gutierrez-Reed, armera de la cinta, demandó al proveedor de munición de la producción, acusándolo de colocar balas reales en cartuchos de utilería. Por el momento siguen las investigaciones y no se ha detenido a ninguno de los miembros del equipo de la película.

A finales del pasado año, Baldwin concedía su primera entrevista tras lo sucedido. Sin poder contener las lágrimas, insistió en declaraciones a la cadena ABC que no apretó el gatillo, que apenas la amartilló, y que la pistola se disparó inexplicablemente por sí sola. El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, respondía a Alec asegurando que no comprendía por qué no se podía responsabilizar al actor de lo ocurrido, dado que había sido él quien había empuñado el arma. “Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos” apuntaba sobre su nieto Andros.

Una de las hipótesis que se maneja es que la bala que causó el fallecimiento de Halyna Hutchins pudo ser proporcionada por un armero de Nuevo México, Seth Kenney -de 51 años-, que se suponía debía proporcionar a la película cartuchos falsos, aunque en su lugar pudo haber enviado balas recicladas de un set anterior con las que los actores entrenaban.

