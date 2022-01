La emotiva carta de Hilaria Baldwin a su marido tras su primera entrevista después de la tragedia

Alec Baldwin vive uno de los peores momentos de su vida. El actor concedía una entrevista, por primera vez, después del trágico accidente durante el rodaje de Rust a finales de octubre, en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins tras dispararse accidentalmente el arma que portaba Baldwin. El ganador de tres Globos de Oro transmitió lo que sentía a la cadena estadounidense ABC News, donde confesó llorando no haber sido el responsable de lo sucedido: “No apreté el gatillo, yo no apreté el gatillo”. Tras la emisión de la entrevista, su mujer Hilaria Baldwin ha roto su silencio y ha querido compartir una emotiva carta con todos sus seguidores para demostrar todo su apoyo a su marido.

"'Estoy aquí, te quiero y te cuidaré'. Estas fueron las únicas palabras que se me ocurrieron cuando supimos que Halyna había muerto. Recuerdo haber dicho esa frase una y otra vez", comienza escribiendo Hilaria Baldwin, acompañando sus letras de una imagen de los dos abrazados y besándose en el día de su boda. "La horrible pérdida, la tortura para su familia, y tú, mi marido, metido de alguna manera en esta impensable pesadilla. Ese momento, grabado en mi memoria, los fotógrafos rodeándote, al teléfono conmigo, documentando tu agonía. No pude estar cerca de ti para abrazarte, nuestra conexión por teléfono, una visual para que el mundo vea", expresa la mujer de Alec Baldwin con unas palabras desgarradoras. Además, la instructora de yoga, con la que tiene seis hijos, asegura que ser un personaje público conlleva aspectos positivos, pero también muy negativos: "Nuestra vida pública trae una gran alegría al conectar con gente increíble y un tremendo trauma cuando se oscurece. Las opiniones y la monetización de nosotros se vuelven ruidosas y abrumadoras".

Hilaria ha confesado sentir miedo y preocupación por Alec Baldwin al abrirse en canal durante su primera entrevista después del trágico suceso, y más después de los "chismes, las conspiraciones" que se han ido publicando en las últimas semanas: "Tenía miedo de que te abrieras porque he visto tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada, tu alma en un dolor inimaginable. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte". A pesar de todo, la mujer del actor ha asegurado sentirse "orgullosa" de su marido, de cómo ha afrontado toda esta situación, y ha expresado que su amor está por encima de cualquier adversidad. "Todo se retuerce y se da la vuelta, se desmenuza, se mete, incluso se inventa. Perdí mi voz en este gigantesco ciclón de los medios de comunicación modernos, sociales y de "noticias". Dejé de hablar por miedo. Tú siempre me animas a hablar, a usar mi voz, a ser fiel. Tenías razón y sigues inspirándome", asegura.

La mujer del actor ha querido dejar muy claro que va a estar con él hasta el final, apoyándole en todo momento y sin separarse de él: "Así que vuelvo a decir: 'Estoy aquí, te quiero y te voy a cuidar'. Honramos a Halyna y a su familia. Para averiguar cómo sucedió esto y lo que podamos hacer para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Mi Alec, estoy aquí para curar todo el dolor que pueda. No voy a ir a ninguna parte. Adelante, a ser Alec e Hilaria, desordenados, con emociones fuertes, pero con mucho, mucho amor, hasta el final", sentencia la carta. Por su parte, Alec Baldwin ha querido responder a su mujer con el siguiente mensaje a modo de agradecimiento: "Soy afortunado, a veces no me lo parece. Pero tenerte a ti y a nuestra familia… soy el hombre más afortunado de la tierra".

Por el momento, la investigación sigue abierta y no se han presentado cargos penales a los implicados en el trágico accidente, aunque se especula con la posibilidad de que la bala que causó el fallecimiento de Halyna Hutchins pudo ser proporcionada por un armero de Nuevo México, Seth Kenney -de 51 años-, el cual suministró munición improvisada de una película anterior, según una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Sante Fe. No obstante, después del accidente, tanto Alec Baldwin como algunos miembros del equipo de Rust han sido demandados por negligencia por la supervisora de guión Mamie Mitchell, quien acusó al intérprete de haber jugado a la 'ruleta rusa' cuando disparó un arma sin verificarla primero para asegurarse de que no estaba cargada, y el jefe de iluminación Serge Svetnoy, el cual sostuvo a Halyna Hutchins en sus brazos cuando murió.

