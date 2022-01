El significativo mensaje de Alec Baldwin a su familia un mes después de la tragedia

Alec Baldwin está devastado un mes después de matar accidentalmente a su compañera, la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el rodaje de Rust en Nuevo México. El actor estadounidesense no pudo evitar ponerse a llorar desconsoladamente en su última entrevista en televisión en la que negó que fuera él el que apretó el gatillo. El intérprete de Beetlejuice, La caza del octubre rojo y Rockefeller Plaza está atravesando por el momento más doloroso de su vida y gracias a su esposa, Hilaria, ha encontrado una razón para vivir. Después de la emisión de su entrevista con George Stephanopoulos, Alec publicó una foto suya abrazado a uno de los seis hijos que tiene junto a su esposa.

"No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Lo que sea. Nadie puede quitarme la alegría y el amor que me has dado", dice Alec sobre su esposa Hilaria. "Estos son tiempos difíciles. El mundo está lleno de humo, de odio. Pero vosotros me habéis dado una razón para vivir", continúa, haciendo referencia a su esposa y sus hijos. "Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a ti", dice el actor que después de que sucediese la tragedia está consternado y sumido en una profunda tristeza. Baldwin ha cancelado temporalmente todos sus compromisos profesionales y se ha refugiado en su mujer y sus hijos: Carmen, de 7 años, Rafa, de 5, Leo, de 4, Romeo de 3, Eduardo, de 1, la pequeña Lucía, que apenas tiene diez meses; además de su hija mayor, Ireland Balwin, de 26 años, que nació durante su matrimonio con Kim Basinger y que ha llegado a recibir amenazas por el incidente mortal de su padre.

Hilaria Baldwin se ha volcado por completo en su marido. “Te amo y estoy aquí", escribió la instructora de yoga, con la que contrajo matrimonio en 2012, poco después de lo ocurrido. La esposa del actor rompió su silencio para mostrar su dolor por todo lo ocurrido. "Mi corazón está con Halyna. Su esposo. Su hijo. Su familia y seres queridos. Y mi Alec. Se dice: 'No hay palabras" porque es imposible expresar la conmoción y el dolor de un accidente tan trágico. Desamor. Pérdida. Apoyo", decía y recientemente le enviaba un entrañable vídeo familiar en el que aparecen sus seis hijos. Unas imágenes llenas de ternura que han supuesto una inyección de ánimo para el actor norteamericano en momentos de tanta angustia.

A Hilaria lo que más le preocupa es que su marido desarrolle un trastorno de estrés y los primeros días se refugiaron en la localidad de Manchester (Vermont, Nueva Inglaterra) para llorar la muerte de Halyna, desconectar y estar tranquilos. "Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó y se siente fatal", indicó días después de ocurrir el suceso. Un mes y medio después del fatídico 22 de octubre, Alec sigue tratando de aclarar lo sucedido y ha contratado al prestigioso abogado Aaron S. Dyer, que trabajó en la Fiscalía General de Los Ángeles, para que lo representen en las demandas que ha recibido de varios miembros de su equipo que le acusan a él y a la productora de negligencia.

