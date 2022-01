La trágica muerte de la directora de fotografía de 42 años ocurrió el pasado mes de octubre El padre de Halyna Hutchins, víctima del accidente mortal en 'Rust', culpa a Alec Baldwin del disparo No comprende por qué al actor 'no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de su hija'

A principios de diciembre, un emocionado Alec Baldwin concedía su primera entrevista después del trágico accidente que costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de cuarenta y dos años, en el rodaje de su película Rust. Sin poder contener las lágrimas, insistió en declaraciones a la cadena ABC que no apretó el gatillo y que la pistola se disparó inexplicablemente por sí sola. El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, se ha referido ahora a estas declaraciones del artista asegurando que no las comprende y responsabilizándole de lo ocurrido pues él manipuló el arma que mató accidentalmente a su hija.

“No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los preparativos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija", declaró al diario The Sun. En estas mismas declaraciones, el padre de Hutchins explicó cómo se encuentra su nieto, Andros, de solo nueve años, tras perder de esta manera tan inesperada a su madre. "No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos", aseguró.

Una investigación en marcha

La investigación sigue su curso y si bien de momento no se han presentado cargos penales, Alec Baldwin y algunos miembros del equipo de Rust han sido demandados por negligencia. La supervisora ​​de guión Mamie Mitchell denunció a Baldwin, acusándole de haber jugado a la ruleta rusa cuando disparó un arma sin verificarla primero para asegurarse de que no estaba cargada. Serge Svetnoy, el jefe de iluminación, también demandó al actor y a varios miembros del equipo, como a Hannah Gutierrez-Reed, y al asistente de director, David Halls, pues ellos se habrían encargado, supuestamente, de revisar el arma.

Una de las opciones con las que se especula es con la posibilidad de que la bala que causó el fallecimiento de Halyna Hutchins pudo ser proporcionada por un armero de Nuevo México, Seth Kenney -de 51 años-, que suministró munición de una película anterior, según una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Sante Fe. Se suponía que Kenney debía proporcionar a la película cartuchos falsos y balas en blanco, pero pudo haber enviado balas recicladas de un set anterior con el que los actores entrenaban en un campo de tiro.

