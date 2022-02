La triste causa de la muerte de Bob Saget: un golpe en la cabeza al que no dio importancia

Ha pasado poco más de un mes desde la repentina muerte del actor Bob Saget a los 65 años, que fue encontrado en un hotel de Orlando tras uno de sus espectáculos. Desde el primer momento se apuntó a que lo ocurrido había estado provocado por causas naturales, pues no se encontraron rastros de ninguna sustancia en la habitación, algo que han confirmado ahora los resultados definitivos de la autopsia que detallan las tristes circunstancias en las que se produjo. “Las autoridades han determinado que Bob murió por un traumatismo en la cabeza. Han concluido que se golpeó detrás de la cabeza con algo, no le dio importancia y se fue a dormir. No hubo drogas ni alcohol involucrados” explica la familia en un comunicado publicado por People. No se han detallado más las terribles circunstancias que provocaron la muerte del cómico, muy conocido por su participación en la serie Padres Forzosos y sus espectáculos.

La familia añade un sentido agradecimiento a las continuas muestras de cariño que están recibiendo tras lo ocurrido, algo que les ayuda mucho a sobrellevar el dolor. “Ahora que tenemos las conclusiones de las investigaciones pensamos que los fans tienen que escucharlas directamente de nosotros. Seguimos llorándole juntos y pedimos a todos que recuerden el amor y las carcajadas que Bob provocó, las lecciones que nos enseñó: ser amable, decirle a tus seres queridos que les quieres y afrontar los momentos difíciles con abrazos y buen humor”. Saget sigue siendo muy recordado por su viuda Kelly Rizzo y sus tres hijas, Aubrey, de 34 años, Lara, de 32, y Jennifer, de 29, hijas de su primera unión con Sherri Kramer.

Su hija Lara compartía hace solo unos días una reflexión con la que homenajeaba el ejemplo que recibió de su padre. “A cualquiera que tenga miedo de amar. El amor incondicional es el mayor de los regalos", aseguró. Acompañado de una entrañable imagen en blanco y negro junto a su papá cuando era niña, seguía así su relato. "Mi papá amaba con todo lo que tenía. Tenía tantas razones para no tener miedo de amar. Tantos seres queridos... En lugar de tener miedo, amaba más. Estoy más que agradecida de recibir y dar ese amor. Ama completamente y sé amable. De todas las lecciones que me enseñó, estas son las más importantes”. De igual manera, recordando su gran corazón, se pronunció su viuda, Kelly Rizzo. “Qué suerte tuve de casarme con el hombre más increíble sobre la faz de la Tierra. Nos queríamos muchísimo y nos lo decíamos 500 veces al día. Constantemente. Sé cuánto me amó hasta el último momento y él también lo sabía”.

Sus compañeros en la serie Padres forzosos, que estuvo en antena entre 1987 y 1995, se confesaban destrozados tras lo ocurrido. John Stamos, conocido por su personaje de Jesse Katsopolis en la sitcom, señaló: “Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca volveré a tener otro amigo como él. Te amo tanto, Bobby". La amistad entre ambos actores fue muy estrecha durante estas últimas décadas. El cantante John Mayer, uno de los mejores amigos de Saget, se despedía también así del intérprete. “Te quiero, Bob. Nunca te olvidaré. Te visitaré a menudo en mis recuerdos y espero verte en mis sueños. Les hablaré de ti a mis hijos y te llevaré siempre conmigo”.

